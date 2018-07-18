В парке ЦПКиО продолжается монтаж 50-метрового колеса обозрения. И хотя по плану его должны были открыть ещё осенью прошлого года, работы продолжаются и по сей день. На данный момент смонтирована лишь часть «короны» и работы предстоит ещё много, когда заработает колесо обозрения неизвестно.

Напомним, что к установке колеса обозрения приступили в феврале этого года. Тогда для устройства фундамента было установлено 48 свай и использовано порядка 250 кубометров бетона. А в апреле рабочие приступили к монтажу опор колеса обозрения и центральной оси. Круговую ферму, на которую впоследствии будут установлены 20 кабинок, начали монтировать летом. И сейчас смонтировано чуть больше половины.

По завершении монтажа «короны» колесо обозрения будет оборудовано 20 закрытыми кабинками на четыре человека каждая. В ходе работ было принято решение усовершенствовать проект. Его доработали с учетом особенностей волгоградского климата, и теперь колесо обозрения можно будет использовать практически круглогодично. Для этого все кабинки оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, а также аудиосистемами – отдыхающие смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах города. Предусмотрена и кабина с оборудованием для маломобильных групп посетителей. В ночное время аттракцион украсит яркая светодиодная иллюминация.

Когда заработает новый аттракцион пока не сообщается, остается лишь наблюдать за монтажом конструкций.