Волгоградцев приглашают на отдых в природные парки региона. Каждый из парков подготовил для туристов увлекательную рограмму, где есть сплавы на байдарках, отдых в кемпинге, походы, а также автомобильные, водные и пешие экскурсии.

Лучший отдых – отдых на берегу реки Хопер в станице Букановской Кумылженского района Волгоградской области, уверены сотрудники природного парка «Нижнехоперский». Зеленая стоянка в дубовой роще вблизи реки предназначена для организации семейного и корпоративного отдыха. Особенно здесь понравится рыбакам; собственноручно пойманный улов можно самостоятельно приготовить в пищу или заказать блюдо у персонала природного парка. А если захотелось посмотреть окрестности, вниманию отдыхающих здесь предложат различные туристические маршруты: пешие, автомобильные, водные. Территория «Нижнехоперского» удивит гостей не только природой, но и историей, культурой казачьего края. По всем вопросам организации отдыха следует обращаться по телефонам 8(84462) 6-51-81, 89044040031 или 89047778600.

Тех, кто хочет расширить свой кругозор и узнать больше о Волго-Ахтубинской пойме, ждут в визит-центре природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Он был открыт в 2005 году, в Ленинске в рамках российско-голландского проекта «PIN-MATRA». Здесь, в большом зале можно познакомиться с редкими видами животных и растений Волгоградской области, узнать их биологические и экологические особенности. Примечательно, что визит-центр находится в историческом здании, построенном в 1902 году купцом Первой гильдии Конякиным. Посетив пешую экскурсию по Ленинску, туристы узнают более подробно об истории этого здания и многих других памятниках архитектуры и деревянного зодчества XIX века. В завершении экскурсии – посещение краеведческого музея. Любителей отдыха на природе ждут на ерике Верблюд, на зеленой стоянке, обустроенной сотрудниками природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Отдыхающие в лагере смогут воспользоваться жилым вагоном «Ахтуба» и туристическим инвентарем. Туристам в будни и выходные предлагаются прогулки на гидроцикле, моторной лодке или посещение самых интересных маршрутов в парке.

Хотите отдохнуть от городской суеты и повседневной обыденности на берегу Цимлянского водохранилища? Добро пожаловать в природный парк «Цимлянские пески», на турбазу «Клинки» недалеко от хутора Тормосин Чернышковского района.

В природном парке «Усть-Медведицкий» для самых отважных проводятся речные сплавы. Здесь на «Ярской косе» на Дону или в месте отдыха «Колокольня» на реке Медведице собираются туристы, большинство из которых участвуют в организованных дирекцией природного парка речных путешествиях на байдарках.

Словом, каждый природный парк интересен по-своему. Со всем перечнем туристических маршрутов, предлагаемых вниманию туристов и отдыхающих, можно ознакомиться по ссылке.