8 июля Волгоград присоединится к празднованию Дня семьи, любви и верности. В этот день в городе и даже области будут проходить мероприятия, посвященные этому празднику. К празднованию присоединятся музеи, библиотеки и даже торгово-развлекательные центры.

Так, 8 июля ТРЦ «Акварель» приглашает всех на празднование Дня семьи, любви и верности. В честь праздника в центральном атриуме ТРЦ будут проходить бесплатные мастер-классы, в рамках которых гости смогут сделать символ праздника ромашку из фетра, украсить имбирный пряник в форме ромашки и создать милый арт-объект для дома.

Мероприятие будет проходить 8 июля с 14:00 до 16:00.