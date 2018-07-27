В эти выходные пройдут детские мастер-классы, поэтический баттл, ночной велопарад, пляжная вечеринка от СТС, маркет еды, вечеринки и многое другое. Следите за событиями с нашим Календарем событий Волгоград. Не сидите дома!

№5

В это воскресенье в мастерской MATO PAPER состоится мастер-класс для детей от 4-х лет. В программе создание индейской шляпы из плотной бумаги. Участие платное, а подробности — здесь.

№4

28 июля в парк-клубе «Бобры» пройдет грандиозная пляжная вечеринка для всей семьи «Лето с СТС». Будет пляжный волейбол, чемпионат по бадминтону, детская площадка, пенная дискотека и многое другое. Подробности в календаре.

№3

Поэты движения Lost Poetry Front собираются на летнюю читку, чтобы прочитать свои новые и старые стихи! Соберутся они в баре «Подъезд» 29 июля. Список участников и дополнительную информацию вы найдете по ссылке.

№2

Что вы делаете в субботу вечером? Предлагаем вам поучаствовать во втором ночном велопараде в Волгограде. Общая протяженность маршрута составит порядка 10 километров. Осилите? Это нужно проверить! Участие, кстати, бесплатное. Все подробности тут.

№1

В это воскресенье Миля вновь устраивает маркет еды, где можно всей семьей провести отличный уикенд. Все будет как обычно: прилавки с различной едой и напитками, живая музыка, детская зона с мастер-классами и прочими развлечениями для детей. Вход свободный. Подробности по ссылке.

Что осталось за кадром?

Для детей:

Выставки:

Концерты, вечеринки:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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