В эти выходные нас немного зальет водой, но не нужно унывать! Проведите их с пользой. В этот уик-энд пройдет встреча разработчиков IT Meetup, вечеринка K-POP и ANIME, детский праздник на Миле, концерт в новом парке напротив стадиона «Волгоград Арена» и матч «Ротора»! Смотрим и выбираем куда пойти.

№5

В эту субботу в Harat’s Pub состоится третья встреча IT Meetup для разработчиков. Приглашаются все, кто хоть как-то связан с разработками в сфере IT. Участие бесплатное, но необходимо пройти регистрацию. Вся нужная информация и контакты есть в нашем календаре.

№4

Крутая вечерника для любителей К-РОР и аниме пройдет в это воскресенье в арт-баре «Белая Лошадь». Всех гостей ждет ярмарка, конкурсы с призами от организаторов, зажигательная дискотека, выступление танцоров Cover Dance, конкурс косплееров и многое другое, подробности по ссылке.

№3

В эти выходные в ресторанном комплексе «Миля» пройдет вечеринка для детей и их родителей по случаю открытия сайта Kidsgeo. Всех посетителей ждет живая музыка, интерактивные зоны для детей, различные фотозоны, мастер-классы, beauty-зоны, игровая площадка для малышей и, конечно же, еда. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться. Подробности тут.

№2

В новом парке напротив стадиона «Волгоград Арена» устроят большой концерт, где на сцене выступят волгоградские исполнители: группа «Пластик», выпускники школы рока High Road и не только.

№1

В это воскресенье пройдет матч команды «РОТОР» против команды «ЛУЧ» на стадионе «Волгоград Арена». Матч состоится в рамках 2 тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Билеты в кассах еще есть, но это может в любой момент измениться. А вы успели купить билет?

Что осталось за кадром?

Досуг:

Для детей:

Выставки:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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