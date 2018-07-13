Эти выходные, прежде всего, запомнятся нам окончанием ЧМ-2018 и завершением работы полюбившейся всем зоны FIFA FAN FEST. Также, в эти выходные отметят День Нептуна, откроют новую выставку, устроят в ее честь концерт, проведут фестиваль электронной музыки и бесплатный урок по сальсе. Все мероприятия также находятся в нашем календаре, где вы найдете всю необходимую информацию про каждое мероприятие.

№5

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает детей и их родителей отпраздновать День Нептуна. Гостей ждут интерактивные квесты, конкурсы и водные игры. Все подробности и контакты вы найдете в нашем календаре.

№4

Ощутить на себе всю магию страстного танца вы сможете на открытом уроке по сальсе в школе танцев «Дыхание души». Урок бесплатный, но нужно записываться. Все контакты вы найдете по ссылке.

№3

В креативном пространстве «ИКРА» пройдет необычная выставка «Импульс» Анастасии Евсеевой. Помимо картин нарисованных маслом, обещают еще и живую музыку в лице лиричной Татьяны Самойловой, экспрессивного Павла Борн и группы «Хроники Края». Мы назвали ее необычной, потому что во-первых, о ней больше ничего не известно, а во-вторых, художница хочет устроить мини-маркет, где каждый сможет обменяться какими-нибудь безделушками. Что нужно и можно принести — узнаете в нашем календаре.

№2

Большой фестиваль электронной музыки THE PROJECT пройдет в нашем городе на турбазе «Лазурный берег». Ехать туда далеко, но организаторы сделали входной билет с трансфером туда и обратно. На страже качественной электронной музыки будут стоять около 10 диджеев с 14 июля по 15 июля. Успейте купить билет, возможно, их уже почти не осталось. Подробности здесь.

№1

Все хорошее когда-нибудь кончается, как и ЧМ-2018, а с ним и движ в нашем городе. Фестиваль болельщиков FIFA 2018 в Волгограде завершится красочной Церемонией закрытия «Эта история – о тебе!». Черлидеры и акробаты устроят зрелищное спортивное шоу, а завершит программу выступление мировых поп-звезд – группы KADEBOSTANY и DJ-сет от экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.

Что осталось за кадром?

Досуг:

Для детей:

Выставки:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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