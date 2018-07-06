Лето в самом разгаре, а это значит, что наступило время моря и витамина D. Ну а для тех, кто никуда не поедет этим летом, Живой Волгоград приготовил обзор на волгоградские пляжи. Мы объехали почти весь город — от самых южных до самых северных районов, чтобы проверить, в каком состоянии находятся пляжи и где вам будет приятно отдыхать. Конечно, это не все пляжи города, поэтому если вы не нашли тот пляж, на котором обычно отдыхаете, то пишите в комментариях, и мы его добавим в публикацию.
Красноармейский район
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Официального пляжа в этом районе нет, но люди вышли из положения и устроили себе пляж прямо за набережной и главной статуей Ленина. И даже знак «купание запрещено» их не останавливает. К счастью, за безопасностью на воде следит служба спасения неподалеку. Единственный плюс — набережная выглядит чище чем обычно, и это приятно. Может, к ЧМ-2018 местная власть постаралась? Если да, то почему они не стерли наскальные надписи «Саша+Маша» и различные рисунки половых органов, нам не понятно.
1/5. Один бал за то, что здесь есть хотя бы служба спасения.
Кировский район
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Если честно, то мы были приятно удивлены. Здесь все не так плохо, как мы думали. Кировчанам повезло больше — небольшой пляж у них все-таки имеется, и переплывать на другую сторону Волги не обязательно. Пляж бесплатный, и мусор, к сожалению, мы тут тоже нашли. Бычками, стеклом и пластиковыми бутылками он не замусорен, но непонятный пенопласт (как он здесь оказался?) кое-где на песке валялся. Галька сменяется песком, поэтому у Волги здесь ходить, не угробив ноги, можно. За безопасностью на пляже и на воде следит служба спасения, без помощи не останетесь. Теплоход ходит на другой берег каждый день с 6:00 до 19:00. Стоимость дороги в одну сторону — 48 рублей взрослый билет и 24 рубля детский.
3/5. Твердая заслуженная тройка.
Тулака
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Пляж на Тулака чище предыдущих, однако присутствует неприятный запах, много мошкары и мешают мухи. Хотя мошка, скорее, проблема городского масштаба, а не этого пляжа. Хоть разбитых бутылок и пластика замечено не было, но было много бычков и сильный непонятный запах. Пляж здесь больше, чем в Кировском.
3/5. Больше тройки не поставим из-за запаха.
Пляж «Бобры»
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Как нас поправил один из работников, «это не пляж, это место отдыха у воды». Ну хорошо, пускай будет так. Зато это самое чистое место отдыха у воды, которое мы в этот день увидели. Печально, что за чистотой следят только на платном пляже. Стоимость посещения на весь день для взрослого — 200 рублей, для детей до 3-х лет — бесплатно, до 12 лет — 100 рублей. Есть, конечно же, еще и вип за 400 рублей, но стандартный билет не хуже. Просто лежак у вас будет не категории «стандарт», а как у випа (разницу мы не заметили). Что же вы получите за эти 200 рублей? Вы получите чистый пляж, отсутствие неприятного запаха, удобные лежаки и приветливый персонал. На территории играет музыка, есть пляжный бунгало (аренда 2500 рублей) и беседка (аренда 3500 рублей), стоят большие урны для мусора, имеются биотуалеты.
Поесть можно в кафе «Севрюга» или гастропабе «Осётр». Кафе еще не открылось, но цены на еду будут от 150 рублей, а на напитки алкогольные и безалкогольные — от 100 рублей. Гастропаб «Осётр», который находится неподалеку от кафе, работает в полную силу и имеет обширное меню: пиво от 95 рублей, молочные коктейли от 90 рублей, лимонады от 120 рублей и чай/кофе от 30 рублей. Из еды есть шашлыки, шаурма, крылышки, люля-кебаб, хот-доги от 80-200 рублей. Детей можно побаловать фисташковым или апельсиновым мороженым за 60 рублей (шарик).
5/5. Ну тут все и так очевидно. Везде бы так чисто было!
Бесплатный пляж «Бобры»
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Рядом с «Бобрами» есть бесплатный пляж. Заезжая сюда, вы сразу спускаетесь с небес на землю. Вас встречает запах болота и грязный песок, усыпанный острыми камнями, осколками от разбитых бутылок и, конечно же, бычками. Зато красивый вид на стадион «Волгоград Арена». Выбирайте, что вам важнее.
2/5. Красивый вид на стадион нас не подкупил.
Красный октябрь
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Чтобы добраться до пляжа, вам нужно пройти через очень грязный «лес». Горы мусора и куча мух никак не настраивают на позитивный отдых у воды. В пути через «лесную тропинку» становится не по себе — идеальное место для маньяков или наркоманов. Сам пляж маленький, грязный, с кучей пьяных подростков. Это самый плохой пляж, который мы увидели.
2/5. Без комментариев.
Спартановка
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Этот пляж может удивить того, кто ни разу здесь не был: здесь есть мусорки (на других пляжах их не было), раздевалки и детская площадка. Да-да, это бесплатный пляж. Людей здесь, к слову, было больше всего. К сожалению, кое-где есть бычки (опять они). Этому пляжу можно с уверенностью присвоить твердую четверку.
4+/5. Пятерку мы все равно не можем поставить, есть куда расти. Но, безусловно, лучший бесплатный пляж города.
Центральный городской пляж
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Ну и на десерт пляж, которого до сих пор нет. Его наш губернатор обещал построить год назад Виталию Мутко, когда тот спросил, почему в Волгограде нет ни одного городского пляжа. Андрей Бочаров обещал его сделать к ЧМ-2018, чтобы иностранцам и жителям города было где искупаться, но… что-то не срослось. На фото вы можете видеть, что спустя год место для будущего городского пляжа засыпали гравием и… пока что все. Очень надеемся, что после ЧМ-2018 эту идею с городским пляжем не оставят и доведут до конца. Становится обидно, когда понимаешь, что в городе-миллионнике нет ни одного официального городского пляжа.
0/5. Потому что нельзя судить о том, чего нет.
P.S. На каждом бесплатном пляже мы видели бычки от сигарет. Убедительная просьба к курильщикам: покурили — потушите и заберите окурок с собой до ближайшего мусорного бака. Помните, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!