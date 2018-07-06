Как нас поправил один из работников, «это не пляж, это место отдыха у воды». Ну хорошо, пускай будет так. Зато это самое чистое место отдыха у воды, которое мы в этот день увидели. Печально, что за чистотой следят только на платном пляже. Стоимость посещения на весь день для взрослого — 200 рублей, для детей до 3-х лет — бесплатно, до 12 лет — 100 рублей. Есть, конечно же, еще и вип за 400 рублей, но стандартный билет не хуже. Просто лежак у вас будет не категории «стандарт», а как у випа (разницу мы не заметили). Что же вы получите за эти 200 рублей? Вы получите чистый пляж, отсутствие неприятного запаха, удобные лежаки и приветливый персонал. На территории играет музыка, есть пляжный бунгало (аренда 2500 рублей) и беседка (аренда 3500 рублей), стоят большие урны для мусора, имеются биотуалеты.

Поесть можно в кафе «Севрюга» или гастропабе «Осётр». Кафе еще не открылось, но цены на еду будут от 150 рублей, а на напитки алкогольные и безалкогольные — от 100 рублей. Гастропаб «Осётр», который находится неподалеку от кафе, работает в полную силу и имеет обширное меню: пиво от 95 рублей, молочные коктейли от 90 рублей, лимонады от 120 рублей и чай/кофе от 30 рублей. Из еды есть шашлыки, шаурма, крылышки, люля-кебаб, хот-доги от 80-200 рублей. Детей можно побаловать фисташковым или апельсиновым мороженым за 60 рублей (шарик).