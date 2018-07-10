Маршрут СТ-2 теперь стал длиннее. Начиная с 9 июля трамваи начали курсировать от «Ельшанки» в Ворошиловском районе до ВГТЗ в Тракторозаводском районе.

Благодаря продлению маршрута волгоградцы могут без пересадок добираться до всех станций линии скоростного трамвая. Интервал движения на маршруте составляет 6-7 минут в часы пик в будние дни, в межпиковое время – 6-9 минут. Время работы трамваев на новом маршруте с 5:50 до 23:10. Теперь волгоградцы имеют возможность без пересадок и покупки дополнительного билета доехать от одной конечной станции до другой за 40-45 минут. Стоимость проезда с введением единого маршрута останется прежней: 25 рублей за наличный расчет, 23 рубля при оплате картой «Волна».

Маршрут трамвая СТ будет курсировать в сокращённом виде от «Площади Чекистов» до «ВГТЗ». Время его работы – с 7:00 до 19:00. Интервал движения на этом маршруте составит 6-7 минут в утренние и вечерние часы пик. На совмещенном участке пути скоростного трамвая – от станции «Пионерской» до «ВГТЗ» – интервал движения в часы пик не превысит 4 минут.