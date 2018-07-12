В укромном месте, среди деревьев и пеньков Комсомольского сада, Театр в Лѐднике решил устроить открытую репетицию спектакля «Дикие истории на Земле», премьера которой должна состояться в августе. Посмотреть закулисье могли все желающие, а оплата зрелища была добровольной.

Спектакль поставили по мотивам двух фильмов «Дикие истории» и «Ночь на Земле» целых пять режиссеров: худрук Театра в Лѐднике Анна Белякова и худрук театра ЭССТЭТ Никита Ткачев, а также актеры Театра в Лѐднике Станислав Селиванов, Елена Васильева и Антон Канунников. Мы насчитали десять повестей в спектакле: «Маленькая бомба», «Сильнейший», «Хельсинки», «Крысы», «Предложение», «Пастернак», «Париж», «Рим», «Нью-Йорк» и «Пока смерть не разлучит нас».

На репетиции нам показали только отрывки каждой из них, чтобы не раскрывать всех секретов и сюрпризов, которые заготовлены на премьеру спектакля. Сказать, что нас заинтриговали — не сказать ничего. Повести подобраны интересные, местами дерзкие, совсем взрослые и совершенно разные. От драматической истории про измену жениха на свадебной церемонии и комично-абсурдной про исповедь развязного таксиста до трагичной семейной истории.

Мы сейчас пишем так обобщенно только потому, что любое уточнение сюжетов может привести к маленьким, но спойлерам. Можете и сами найти в интернете фильмы и почитать их краткий сюжет, но это уже будет на вашей совести. Если вы все-таки рискнули и прочитали, а может, и посмотрели фильмы и решили, что вам уже не нужно будет идти на спектакль, то вы ошибаетесь. Вы же не думали, что режиссеры постановок сделают кальку фильма? Каждая повесть имеет свои отклонения от оригинала, да и актеры привносят в каждую историю что-то новое.

Хотим предупредить, что в спектакле присутствует нецензурная лексика, так что будьте к этому готовы. Возрастное ограничение, скорее всего, сделают 18+. Но это не точно. Мы со своей стороны очень ждем премьеры и уже сейчас приглашаем всех на премьеру в августе. Как только узнаем точную дату — дадим вам знать.