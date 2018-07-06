За последние четыре года в волгоградском регионе значительно сократилось количество несанкционированных свалок. Как сообщают специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, по итогам ежегодной природоохранной акции «Чистая область» количество выявленных свалок сократилось более чем вдвое по сравнению с 2014 годом.

Во время рейдов, которые проводились в течение месяца государственными инспекторами Облкомприроды совместно с представителями органов местного самоуправления, было выявлено около 530 свалок, а еще в 2014 году их насчитывалось более 1120.

В адрес администраций муниципальных районов и городских округов Волгоградской области комитетом направлены письма с информацией о нарушении, а также с указанием сроков, в течение которых они должны быть устранены. Отметим, что за минувший месяц около 13 тысяч кубометров отходов уже вывезены на лицензированные полигоны.

В рамках акции проводили рейды и по выявлению фактов сброса отходов на почву — возбуждено 139 административных производств, виновные лица оштрафованы на сумму более 660 тысяч рублей. Кроме того, предъявлены 75 расчетов вреда окружающей среде на сумму около 420 тысяч рублей.

Акция «Чистая область» также включала обследования контейнерных площадок в частном секторе и в многоквартирном жилом фонде на территории Волгограда. По фактам нарушения правил благоустройства возбуждены 15 административных дел, общая сумма штрафов составила 357 тысяч рублей.

Кроме того, в период проведения месячника приведены в порядок 3,2 тыс. километров придорожных полос.