Начинается финальный этап реконструкции тепловых сетей на ул. Советской — на пересечении улиц Комсомольской и Советской в Центральном районе рабочие обновят фрагмент теплотрассы протяженностью 148 метров, примыкающий к «павильону» задвижек. Ранее специалисты обновили тепломагистраль на протяжении свыше 4 километров, на этих участках уже ведется комплексное восстановление дорожного полотна. По окончании реконструкции последнего фрагмента системы теплоснабжения здесь также начнутся дорожные работы.

​В связи с техперевооружением с 24 июля по 29 августа ограничивается движение транспорта по ул. Советской в границах от пер. Воровского до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до ул. Соколова. На перекрестке улиц Советская и Комсомольская организовано сужение до двух полос с сохранением двухстороннего движения, при этом поворот на ул. Советскую временно запрещается в обе стороны. Объезд осуществляется по ул. Маршала Чуйкова, Комсомольской, Володарского, Порт-Саида, пр-ту им. В.И. Ленина. При этом горячее водоснабжение будет подаваться в дома и социальные объекты от резервных источников. На последнем этапе специалисты заменят трубопровод, соединяющий тепловую камеру и «павильон» задвижек, в котором располагаются крупногабаритная запорная арматура и перемычки. С помощью них в случае нештатных ситуаций осуществляется переключение потребителей на другие источники теплоснабжения без ограничения подачи ресурсов. Трубу, за 20 лет пришедшую в полностью непригодное состояние, заменят на новую – в пенополиуретановой изоляции.

Напомним, ранее на ул. Советской завершились работы по реконструкции магистрального трубопровода и обустройству временного дорожного покрытия. В ходе первого этапа был обновлен участок тепловой сети от ул. 13-й Гвардейской до ул. Володарского, затем специалисты обновили сеть в границах от ул. Володарского до ул. Ленина. Всего в рамках реконструкции было заменено 4,6 километра тепломагистрали. После монтажа теплотрассы на каждом участке компания «Концессии теплоснабжения» обустроила полноценную дорожную подушку и уложила временное дорожное покрытие для обеспечения проезда автомобилей.

На тех участках, где реконструкция тепломагистрали уже завершена, ведется комплексное восстановление дорожного полотна. Отфрезеровав временное покрытие, на участке от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской подрядная организация с учетом погодных условий укладывает выравнивающий слой асфальтобетона. Ранее первый слой асфальтобетона был уложен на участке от ул. 13-й Гвардейской до ул. 7-ая Гвардейская. После того, как последний участок системы теплоснабжения будет реконструирован, здесь также начнутся дорожные работы. Завершив устройство выравнивающего слоя, компания приступит к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона по всей протяженности улицы. По окончании работ одна из главных улиц Центрального района получит новое покрытие на площади свыше 46 тысяч кв. метров.

Такая последовательность – обновление сначала подземных коммуникаций, а затем комплексное восстановление асфальтобетонного полотна – позволяет обеспечить надежную и долговечную работу и жилищно-коммунальной, и дорожной инфраструктур. Совместно с концессионными компаниями в областном центре была разработана схема поэтапного обновления изношенных сетей, проходящих вдоль городских магистралей и дорог. Подобный подход уже реализован на примере улицы Глазкова, где комплексная реконструкция дорожного полотна также проведена после обновления теплосетей.

Всего в Центральном районе в 2018 году будет восстановлено более 5,3 км дорожного покрытия. Напомним, сегодня в Волгограде созданы условия для привлечения к работам компаний с опытом работы на крупных объектах и хорошей технической оснащенность, перед которыми ставится одна глобальная задача — провести капитальный ремонт не отдельных участков дорог, а отремонтировать улицы, магистрали, проспекты целиком. Гарантийный срок на выполненные работы у дорожных организаций составляет 4 года.

В течение последних четырех лет в Волгограде ведется активное восстановление сети городских дорог и местных проездов. В рамках реализации программы в 2015-2017 годах было капитально обновлено более 2,5 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. Подрядные организации производят весь комплекс работ по реконструкции автодорог: полное фрезерование на всем протяжении восстанавливаемого участка, укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона с высокопрочным щебнем, при этом заменяется не только верхний, но и внутренний выравнивающий слой. Подобная практика, как показали проверки, проведенные после окончания работ, полностью себя оправдывает — восстановленные подобным образом в минувшие годы основные магистрали имеют лишь незначительные изъяны, которые подрядчики устраняют за свой счет в рамках гарантийного обслуживания.

Высокая эффективность дорожных работ, а также контроль за их качеством и расходованием финансов со стороны городских и областных властей, привели к росту доверия со стороны федерального центра. На реализацию масштабной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Волгограде в 2018 году направлено более миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. Общая протяженность всех дорог, реконструируемых в рамках программы, составит порядка 60 км.