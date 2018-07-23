На Центральной набережной города стартовал очередной этап реконструкции, в рамках которого будет завершено обновление ротонды и центральной лестницы. Реставраторам ООО «НовТехСтрой» предстоит восстановить и восьмиколонные сооружения, обрамляющие центральную лестницу. Кроме того, реконструкция ждет подпорные стены и склоны верхней террасы — накануне в областном центре был объявлен аукцион по отбору подрядчика на выполнение работ.

​Реконструкция верхней террасы Центральной набережной началась в апреле 2018 года с обновления ротонды. Специалисты очистили ансамбль от старой краски и штукатурки, привели в порядок кровлю и приступили к основным реставрационным работам. Утраченные декоративные части сооружения специалисты-реставраторы восстанавливают с помощью аутентичных материалов по слепкам 1953 года. Помимо этого, будет укреплен и фундамент под самим сооружением. Через специальные проколы грунта в него зальют сверхпрочный цемент, выполнят новые фундаменты подпорных стенок вокруг ротонды.

В рамках реконструкции верхней террасы набережной им. 62-й Армии специалисты АО «Приволжтрансстрой» приступили к работам на центральной лестнице.

Также новый облик получат и подпорные стены архитектурного ансамбля со смотровыми площадками. Аукцион на выполнение работ объявлен накануне. После заключения договора организация-победитель очистит и отреставрирует гранитные плиты, обработает участки гидроизоляционной мастикой, заменит асфальтобетонное покрытие. В рамках обновления набережной преобразится и парковая зона верхней террасы – здесь появятся новые удобные лавочки, тротуарное покрытие с велодорожками, новый фонтан, детские площадки, будут разбиты цветники, высажены деревья и другие многолетние растения.