Музей-заповедник «Старая Сарепта» запускает ежегодный проект «Музейный неформат», который будет проходить каждую субботу до конца августа. По субботам каждый посетитель сможет принять участие в программах, выходящих за рамки стереотипов о музеях.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта», каждую субботу с 18:00 можно будет посетить квест-ужин «Завещание Каспара». Это необычный квест с заданиями, в котором, применив логику, участники найдут необходимые ингредиенты и приборы для своего ужина. В 22-00 будет начинаться экскурсионная программа «Подземелья Старой Сарепты». Гостей ожидает увлекательная прогулка по старинным подземельям, где посетители увидят уникальные подвалы екатерининской эпохи, услышат загадки и легенды Сарепты.

В рамках программы вас ждет:

18:00 – квест-ужин «Завещание Каспара». Необычный квест с историей и заданиями, где, применив логику, гости найдут необходимые ингредиенты и приборы для своего легкого ужина.

20:00 — квест по самым таинственным местам «Старой Сарепты». Вас ждут удивительные приключения.

22:00 – экскурсионная программа «Подземелья Старой Сарепты». Участников экскурсии ожидает увлекательная прогулка по старинным сарептским подземельям, где гости увидят уникальные подвалы екатерининской эпохи, услышат загадки и легенды Сарепты.

24:00 — только в рамках проекта «Музейный неформат» «Старая Сарепта» приглашает прогуляться по залам музея в самое таинственное время – в полночь. Но это прогулка не будет обычной. Только во время ночной экскурсии гости смогут познакомиться с ранее неизвестными фактами истории колонии Сарепта и спуститься в самое мистическое подземелье XVIII века.

Запись на программы закрывается за сутки до начала.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49. Первое мероприятие пройдет уже в ближайшую субботу 28 июля.