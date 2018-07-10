Любителей потанцевать приглашают в DANCE-пространство ТРЦ «Акварель» на бесплатные занятия. Бесплатных занятий будет три, и чтобы на них попасть, вам нужно записаться.

По данным пресс-службы ТРЦ «Акварель», первое занятие по JAZZ FUNK пройдет 13 июля, начало в 17:00. Второе занятие будет для детей, и пройдет оно 14 июля в 11:00 (для детей от 4 лет). А на третьем занятии участники изучат несколько движений из хип-хопа, занятие пройдет 14 июля в 13:00.

Для участия в бесплатных занятиях вам нужно записаться по телефону: 45-94-85.