Слесари «Концессий водоснабжения» цеха «Центр-1» Павел Богатьков и Дмитрий Фомин заняли третье место на всероссийском чемпионате водопроводчиков «RUSSIAN WATER CUP».

В ноябре 2017 г. они стали первыми на региональном этапе, а 25 и 26 июля 2018 года на всероссийском финале за них болело полгорода. В региональных этапах кубка определились 15 лучших команд из Ставрополя, Екатеринбурга, Казани, Челябинска. Финал кубка проходил в Санкт-Петербурге, где Дмитрий и Павел выступили под названием «Акведук» – говорят, что это название приносит удачу их родному цеху, под ним команды цеха «Центр-1» участвуют и в профессиональных, и в спортивных состязаниях.

Состязание было очень напряженным: волгоградцы победили, опередив соперников всего на 0,5 секунды! Конечно, помимо мастерства им понадобилась еще и удача, но главное – воля быть лучшими. На полсекунды раньше соперника вскинутая в заявке на победу рука – это победа и есть.

Концессионеры участвуют во всероссийском чемпионате водопроводчиков «RUSSIAN WATER CUP» уже второй раз. Два года назад команда «Концессий водоснабжения» заняла 2 место в региональном этапе и вышла в финал чемпионата, но не смогла занять призовых мест. Победа в этом году ожидаема и логична. Наличие собственного учебно-тренировочного полигона «Олимпийский» обеспечивает постоянный профессиональный рост рабочих кадров. Это сказывается в первую очередь на ежедневной работе и дает возможность показать высокий уровень профессионализма волгоградцев на всероссийском уровне.

Коллектив «Концессий водоснабжения» поздравляет своих чемпионов! А уже 11 августа компания проводит на своем полигоне «Олимпийский» первый Областной конкурс профессионального мастерства «Водоканал. Лидеры-2018». Здесь в трудовом бою сойдутся команды водопроводчиков из Волгоградской области.