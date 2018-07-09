В этом материале у нас сразу два главных героя – BQ 5508L Next LTE и BQ-5500L Advance. Решение сделать сравнительный обзор было принято исходя из того, что оба аппарата позиционируются как бюджетные устройства, следующие современным трендам в виде экрана с соотношением сторон 18:9, разблокировки по лицу и другим. К тому же, девайсы практически идентичны с точки зрения дизайна, и оба функционируют на базе Android седьмой версии с фирменной оболочкой от BQ.

Комплектация

BQ-5500L Advance и BQ 5508L Next LTE упакованы и укомплектованы абсолютно одинаково. В больших красно-белых двухслойных картонных упаковках с изображениями смартфонов помимо самих устройств находятся: съёмный аккумулятор, зарядное устройство, кабель USB, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации. На экраны аппаратов наклеена защитная плёнка, которая, к сожалению, сильно собирает царапины.

Технические характеристики BQ Advance:

Цвета: чёрный и золотой Материалы корпуса: пластик и стекло Экран: 5,45 дюйма, 18:9, IPS, 1440×720, 295 PPI Процессор: MediaTek MT6737, 4 ядра (4xARM Cortex-A53 1.3 ГГц) Видеопроцессор Mali-T720 MP2 Оперативная память: 2 Гб Объем встроенной памяти: 16 Гб Поддержка карт памяти: объёмом до 64 Гб Основная камера: 13 МП Фронтальная камера: 8 МП Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE Интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB. 3,5 mm Навигация: A-GPS, GPS, ГЛОНАСС Датчики: датчик освещенности, датчик расстояния, акселерометр, электронный компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев Ёмкость аккумулятора: 2500 мА⋅ч Вес: 159 г Размеры (ШxВxТ): 70.2×145.6×8.7 мм Кол-во SIM-карт: 2 micro-SIM Версия операционной системы: Android 7.0 Nougat + фирменная оболочка

Технические характеристики BQ Next LTE:

Цвета: чёрный, серый, красный, золотой Материалы корпуса: пластик и стекло Экран: 5,45 дюйма, 18:9, IPS, 960×480, 197 PPI Процессор: MediaTek MT6739, 1300 МГц, 4 ядра Видеопроцессор PowerVR GE8100 Оперативная память: 1 Гб Объем встроенной памяти: 8 Гб Поддержка карт памяти: объёмом до 64 Гб Основная камера: 8 МП Фронтальная камера: 5 МП Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB, 3,5 mm Навигация: A-GPS, GPS, ГЛОНАСС Датчики: датчик освещенности, датчик расстояния, акселерометр, электронный компас, гироскоп Ёмкость аккумулятора: 2500 мА⋅ч Вес: 170 г Размеры (ШxВxТ): 71.8x149x9 мм Кол-во SIM-карт: 2 micro-SIM Версия операционной системы: Android 7.1.1 Nougat + фирменная оболочка

Дизайн и эргономика

Устройства совсем немного отличаются по габаритам. BQ Advance на 11 грамм легче, на 2 мм толще и на несколько миллиметров больше по размеру, чем Next LTE. Но визуально эти отличия практически не заметны. Оба аппарата отлично сидят в руках и не скользят. К сборке, к сожалению, есть претензии, так как съёмные крышки обоих устройств при лёгком нажатии на корпус чуть-чуть поскрипывают.

Как уже было сказано в начале обзора, смартфоны обладают одинаковым минималистичным дизайном: пластиковый корпус с 2,5D стеклом, закруглёнными углами, гранями и вытянутым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и физическим размером 5,45 дюйма.

Отличия заключаются в изменённом расположении разъёмов microUSB и 3,5 мм. У Next LTE они оба на верхнем торце, а у Advance microUSB вынесен на нижний. Также у Next LTE отсутствует дополнительная решётка разговорного динамика, и за пределы овала вокруг модуля основной камеры вынесена светодиодная вспышка. У BQ-5500L Advance на задней панели расположен сканер отпечатков пальцев, который работает на троечку и частенько не срабатывает.

В остальном же всё одинаково.

На передней панели устройств расположены разговорный динамик, индикатор пропущенных событий, датчики и фронтальная камера. На задней – основной динамик, вспышка, модуль второй камеры и название устройства.

Под крышками обоих девайсов находятся съёмный аккумулятор, два разъёма под micro-SIM и один разъём для карты памяти объёмом до 64 Гб.

На правой грани расположились качелька регулировки громкости и кнопка питания. Левая грань пустует.

На нижнем торце у обоих устройств находится разговорный микрофон.

BQ-5500L Advance выпускается только в чёрном и золотом цветах. Но имеется более дорогая версия с символикой футбольного клуба «Спартак». У BQ 5508L Next LTE 4 цвета: чёрный, серый, золотой и красный.

Дисплей

Смартфоны оснащены IPS дисплеями с соотношением сторон 18:9 и размером 5,45 дюйма. И на этом сходства заканчиваются.

BQ 5508L Next LTE обладает матрицей с разрешением 960×480 пикселей и 197 PPI. Яркость дисплея составляет всего 380 нит, чего маловато для нормального восприятия информации на улице в солнечный день. Углы обзора хорошие, но не идеальные. При сильном наклоне цвета искажаются. Экраном поддерживаются только два одновременных касания. Настройки резкости, насыщенности, контрастности и цветовой температуры изображения отсутствуют.

В BQ-5500L Advance установлена матрица с разрешением уже 1440×720 и плотностью пикселей 295 точек на дюйм. Углы обзора те же, а вот яркость дисплея гораздо лучше, чем у Next LTE, но всё же при ярком солнечном свете её может не хватать. Экран поддерживает 5 одновременных касаний. Калибровка картинки дисплея тоже отсутствует.

Мультимедиа

И в BQ 5508L Next LTE, и в BQ-5500L Advance установлен очень качественный для бюджетных смартфонов основной динамик. Звук чистый, слушать приятно.

Со звучанием в наушниках и качеством разговорного динамика всё тоже очень хорошо.

В обоих девайсах есть FM-радио и стандартный плеер с эквалайзером, который позволяет поиграться со звучанием музыки как полностью вручную, так и подбирая имеющиеся варианты настроек под конкретный жанр.

Интерфейс

BQ Advance работает на базе Android 7.0 Nougat, а Next LTE получил более новый Android 7.1.1, но это мало что меняет.

В обоих девайсах установлена фирменная оболочка, которая внешнее довольно сильно отличается от голого Android. Первое, что бросается в глаза, – это отсутствие меню приложений, изменённая панель уведомлений и закруглённые значки. Также изменилось и меню настроек, кнопки навигации и набор стандартных приложений. Появились расширенные умные жесты, функция разделения экрана и настройки анимации рабочего стола.

Оба устройства поддерживают разблокировку по чертам лица, которая работает только в дневное время и реализована, откровенно говоря, плохо. Даже при среднем количестве света, смартфон может вас не узнать.

В целом, впечатления от интерфейса положительные, но чувствуется некоторое равнение на iOS.

Производительность

Инженеры компании BQ оснастили Advance четырёхъядерным процессором MediaTek MT6737 (4xARM Cortex-A53 1.3 ГГц), видеоускорителем Mali-T720 MP2, 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. С такой начинкой смартфон демонстрирует отличную работу интерфейса и простых приложений, но говорить об отличной функциональности даже в средних по тяжести игр не приходится.

Несмотря на более низкое разрешение экрана у BQ 5508L Next LTE, его показатели производительности крайне низкие. Сказывается нехватка оперативной памяти, которой в смартфоне только 1 Гб, встроенной тоже мало — 8 Гб. Процессор MediaTek MT6739 с тактовой частотой 1300 МГц в связке с видеоядром PowerVR GE8100 позволяют играть только в самые простые игрушки.

Результаты тестирования BQ Next LTE и BQ Advance в бенчмарках:

Камеры

Именно качеством фотографий и видео оба смартфона кардинально отличаются друг от друга.

BQ-5500L Advance, оснащённый 13 мегапиксельным модулем от Sony с диафрагмой f/2.0 демонстрирует очень неплохие для бюджетников результаты в фото и видеосъёмке как днём, так и ночью. Восьмимегапиксельный фронтальный модуль позволяет делать достойные и довольно детализированные селфи с правильным балансом белого.

Примеры фотографий, снятых на BQ-5500L Advance:

Автоматический режим Автоматический режим Фронтальная камера HDR Автоматический режим Ночной режим Ночной режим Автоматический режим Автоматический режим HDR

Примеры записи видео на BQ-5500L Advance:

Качество фото с тыльной и фронтальной камер BQ 5508L Next LTE на фоне Advance выглядит значительно хуже: блеклые цвета, плохой контраст, сильная нехватка деталей и большое количество шумов. Качество Full HD видео сильно хромает даже в дневное время, а ночью катастрофически проседает количество кадров в секунду. Фронтальный модуль Next LTE имеет разрешение 5 МП, основной – 8 МП.

Приложения камеры у обоих аппаратов полностью идентичны. Есть режимы HDR, ручной, портретный, ночной, красивое лицо, временной интервал и панорама.

Примеры фотографий, снятых на BQ 5508L Next LTE:

Автоматический режим Автоматический режим Фронтальная камера HDR HDR Ночной режим Ночной режим Автоматический режим Автоматический режим HDR

Примеры записи видео на BQ 5508L Next LTE:

Автономность

В обоих смартфонах за автономность отвечают съёмные литий-ионные аккумуляторы ёмкостью 2500 мА⋅ч.

Next LTE полного заряда хватает на день использования при средней нагрузке. Смартфон выдерживает чуть больше 6 часов просмотра видео при максимальной яркости экрана.

BQ-5500L Advance из-за более высокого уровня яркости и большего разрешения матрицы на одном заряде проживёт немного меньше, чем BQ 5508L. При просмотре видео на максимальной яркости он выдерживает почти 5 часов.

Время зарядки обоих устройств составляет 2 часа и 20 минут.

Цена

На момент выхода обзора стоимость BQ 5508L Next LTE в официальном интернет-магазине производителя составляет 5690 рублей, а BQ-5500L Advance – 7 490. За 9 490 рублей можно приобрести BQ Advance Spartak Edition, который по характеристикам представляет собой всё тот же смартфон, но выполнен в эксклюзивном стиле футбольного клуба «Спартак».

Ниже выставлена оценка смартфона BQ Advance. BQ Next LTE набирает 4,8 балла.