С момента начала уборочной кампании с полей Волгоградской области был собран первый миллион тонн зерна. К уборке зерна приступили уже во всех районах — из-за сложных погодных условий она началась на три недели раньше. В круглосуточном режиме при комитете сельского хозяйства действует штаб. На сегодняшний день аграрии намолотили более миллиона тонн зерна, обработано 33% посевных площадей озимых. Три района — Котельниковский, Клетский и Октябрьский — уже показали результат более 100 тысяч тонн.

«Миллион тонн зерна — это очень важный объем и результат. Кампания началась раньше, но идет в соответствии с утвержденным скорректированным графиком, необходимо сохранить темп», — подчеркнул на выездном совещании губернатор Андрей Бочаров.

Несмотря на меньший по сравнению с прошлым годом объем урожая, качество зерна очень хорошее — продовольственная группа превышает 80%. Это позволит аграриям частично восполнить упущенную выгоду. Чтобы поддержать селян, которым необходимы средства на осеннюю посевную, в регионе предусмотрено льготное кредитование — еще доступны порядка 700 миллионов рублей.

Губернатор также сделал акцент на увеличении объемов переработки зерновых и зернобобовых культур. С учетом строительства в регионе завода компании «НьюБио» и предприятия «Каргилл Новоаннинский», поставлена задача обеспечить переработку до половины объема кукурузы и всего производимого подсолнечника внутри региона.

Исходя из климатических особенностей региона стратегическим направлением развития АПК остается мелиорация. Глава региона подчеркнул, что нельзя сбавлять набранный темп — в этом году в планах реализовать 14 проектов и ввести не менее 6 тысяч гектаров нового орошения.

Кроме того, учитывая поставленные задачи и сложные погодные условия, которые влияют на заготовку кормов, на совещании рассмотрены варианты предоставления компенсации возможных затрат, в частности, в рамках единой субсидии.