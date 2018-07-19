19 июля 2018 года – ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги конкурса экологических проектов «Зелёная волна». В 2018 году грантовую поддержку получат инициативы в территориях присутствия компании на сумму 1,5 млн рублей.

Всего на конкурс было подано 334 проекта. Победители при поддержке РУСАЛа смогут реализовать свои идеи по озеленению и благоустройству локальных городских пространств — парков, скверов, аллей, бульваров, улиц, дворов и открытых площадок.

Так, благодаря гранту жители с. Большая Салырь (Ачинский район) создадут на месте заброшенного парка первую в селе ухоженную площадку для отдыха. В Саяногорске на месте пустыря в Ленинградском микрорайоне сделают площадку для семейных уличных мероприятий. В Красноярске продолжится обустройство «Арт-парка на Волжской». А в Кандалакше благоустроят территорию парка «У самого Белого моря».

В Волгограде на территории Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних появится сенсорный сад, микрозоны которого будут ориентированы на каждый из органов чувств. Прилегающая территория Дворца творчества детей и молодёжи Красноармейского района Волгограда обзаведется двумя новыми большими клумбами-розариями, озеленёнными многолетними цветочными, хвойными и кустарниковыми растениями ценных пород, устойчивых к засушливому климату. Две клумбы с розами, сиренью и декоративным виноградом появятся и рядом с молодежно-подростковым клубом «Надежда»в Тракторозаводском районе. А дубрава оздоровительного центра для детей и молодежи «Орленок» пополнится молодыми саженцами дуба.

Максимальная сумма финансирования в этом году для каждого проекта составляет 50 000 рублей. На эти средства будут приобретены саженцы деревьев и кустарников, а также необходимые для их посадки расходные материалы и инвентарь.

— Некоторые «зелёные» инициативы горожан, которые мы поддержали в этом году, направлены не просто на благоустройство уличных площадок, а на создание целых локальных инфраструктур для ежедневного семейного отдыха. Проекты подразумевают проведение культурных, спортивных и образовательных мероприятий для жителей любых возрастов на обновленных дворовых и парковых площадках. На наш взгляд, это отличная тенденция, ведь город становится уютнее и комфортнее не только за счет внешнего вида, но и благодаря новым активностям и интересному досугу, — отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте.

Справка:

Конкурс проектов «Зелёная волна» реализуется в рамках социальной программы развития общегородского и корпоративного волонтёрства компании РУСАЛ «Помогать просто». Цели конкурса – благоустройство и озеленение территорий, развитие идей общегородского волонтёрства, формирование сообществ активных горожан в городах присутствия Компании.

В 2018 году конкурс проходит в Красноярском крае (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, п. Таёжный, с. Тюхтет, Шарыповский район), Волгоградской области (г. Волгоград), Иркутской области (гг. Братск, Тайшет, Шелехов), Кемеровской области (г. Новокузнецк, п. Белогорск), Ленинградской области (г. Боскитогорск), Москве, Мурманской области (г. Кандалакша), Самарской области (пгт. Новосемейкино), Свердловской области (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республике Карелия (п. Надвоицы) и Республике Хакасия (г. Саяногорск).

Помимо проектной работы, в течение года также запланированы экологические субботники, массовые акции по высадке деревьев с участием корпоративных волонтёров и активных горожан, лекции и семинары по экологическому просвещению, тематические мастер-классы и многое другое.