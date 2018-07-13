На минувшей неделе Волгоград отмечал День семьи, любви и верности. В честь этого праздника по городу прошло немало мероприятий, одним из которых был «Ромашкин день». Мероприятие проходило в одном из красивейших мест нашего города — в парке у подножия Мамаева кургана.

Жаркая погода ничуть не помешала проведению праздника и даже в какой-то мере поспособствовала. Дети в перерывах между играми с удовольствием охлаждались в брызгах фонтана. В рамках праздника прошли различные мастер-классы, а для более активных работали интерактивные площадки.

Ну и ко всему прочему гостей развлекали творческие коллективы города, которые исполнили не только песни, но и показали отличные танцевальные номера.

В общем, праздник удался, а если вас там не было, смотрите фототчет от фотографа Михаила Каштанова, который и предоставил свои фотографии для «Живого Волгограда».