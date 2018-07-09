На территории рядом с новым парком у подножия Мамаева кургана планируют построить современный детский город — город в миниатюре, где будут свои улицы, дороги, мосты. Наполнение такого развлекательного и обучающего комплекса, его отдельные элементы еще предстоит продумать, к обсуждению привлекут и общественность.

Планируется, что этот объект может занять парковочное пространство, которое сейчас примыкает к парку. Напомним, что рядом с Мамаевым курганом и стадионом есть еще одна большая площадка, способная принять различного вида транспорт.

После реконструкции данной территории парк уже стал излюбленным местом отдыха у горожан, именно поэтому было принято решение о дальнейшем его развитии.