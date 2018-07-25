Работы по обновлению верхней террасы Центральной набережной идут полным ходом. Реконструкцию планируют завершить до конца текущего года. В настоящее время на верхней террасе идет демонтаж бордюров, фрезерование старого слоя асфальта, готовятся площадки под благоустройство. Одновременно с этим начался демонтаж гранитных ступеней.

Работы на верхней части пропилеев уже завершены: специалисты заменили штукатурку, восстановили декоративные элементы, в том числе установили гипсовые ордена и венки, а также подготовили к окраске колонны. В дальнейшем подрядчику предстоит восстановить цоколь пропилеев и приступить к капитальному ремонту центральной лестницы. Все этапы реконструкции набережной контролируются, чтобы качество работ соответствовало стандартам, учитывались вопросы сохранения культурного наследия.

До конца года строителям предстоит обновить территорию в границах от улицы Краснознаменской до Волгоградского музыкального театра. Здесь заменят тротуарное покрытие на площади более 41 тысячи квадратных метров, установят наружное декоративное освещение и малые архитектурные формы. Проектом предусмотрена замена сцены и устройство двух амфитеатров рядом с пропилеями. Изюминкой территории станет новый фонтан. Масштабное озеленение сквера начнется весной: обновят 5,6 гектара газонов, высадят декоративные деревья и кустарники.