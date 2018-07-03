Пожарным подразделениям региона были переданы 16 новых специализированных машин, которые отправятся на службы в подразделения города Волгограда, а также в муниципальные районы области.

Восемь пожарных машин и два оперативных автомобиля поступят на вооружение подразделений областной противопожарной службы Николаевского, Жирновского, Михайловского, Руднянского, Котовского, Еланского, Дубовского и Камышинского районов. Техника укомплектована спецоборудованием — например, кабина боевого расчета оснащена индивидуальными сиденьями, в которые интегрировано крепление дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. Пожарный автомобиль обладает уникальной автоматической системой управления насосом, его цистерна рассчитана на 6 тысяч литров воды, имеется пенобак на 500 литров. Кроме того, машины отличаются повышенной проходимостью и маневренностью.

Техника приобретена в рамках пятилетней государственной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области. Всего за время ее реализации до 2022 года на средства областного бюджета будут закуплены 64 пожарных и 4 оперативных автомобилей.

Помимо этого, еще 6 единиц пожарной спецтехники пополнили автопарк подразделений ГУ МЧС России по Волгоградской области — эта техника приобретена за счет средств федерального бюджета, она усилит пожарные части Волгограда.

В настоящий момент на территории региона работают 69 подразделений областной противопожарной службы. В арсенале у сотрудников, вместе с передаными автомобилями, находятся 199 единиц техники, в том числе 155 основных пожарных автомобилей, 10 аварийно-спасательных автомобилей и 36 единиц оперативного транспорта.

Напомним, в Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Кроме того, до 20 июля в регионе продлено ограничение посещения лесов. Чтобы предотвратить возгорания и сохранить зеленые массивы, в лесах обустроены более семи тысяч километров новых минерализованных полос, еще девять тысяч километров приведены в порядок. На границах лесничеств установлены более 300 аншлагов и информационных щитов, среди населения распространены почти три тысячи листовок.