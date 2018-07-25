Компания продолжает восстанавливать наружную циркуляцию ГВС от тепловых пунктов до жилых зданий. Благодаря этой работе, жители проблемных многоэтажек больше не будут подолгу сливать воду из «горячего» крана, ожидая, пока она нагреется. В настоящее время строительство циркуляционных трубопроводов ведется сразу по 43 адресам.

Восстановление циркуляции ГВС является необходимым условием для того, чтобы в квартирах волгоградцев была действительно горячая вода. Именно «обратка» отвечает за поддержание нормативной температуры горячей воды в кране, поскольку обеспечивает непрерывное движение потока между жилым зданием и центральным тепловым пунктом и таким образом не дает воде остыть. К сожалению, примерно в трети жилых домов города циркуляционные трубопроводы либо отсутствуют вовсе, либо с течением времени попросту перестали функционировать. Однако эту ситуацию можно исправить.

В 2017 году в областном центре стартовал проект «Концессии теплоснабжения» по повышению надежности горячего водоснабжения. Он предполагает строительство новых сетей ГВС от ЦТП до многоэтажек. В прошлом году в рамках проекта компания смонтировала 21,8 км (в однотрубном исчислении) циркуляционных сетей. Благодаря этому горячее водоснабжение улучшилось в более чем двух десятках жилых зданий. Сегодня данная работа продолжается.

В настоящее время «обратку» восстанавливают сразу по 43 адресам в Тракторозаводском, Дзержинском, Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском районах. Параллельно специалисты разработывают проекты строительства циркуляционных трубопроводов в проблемных домах остальных районов города.

Строящиеся сети ГВС отличаются надежностью и прочностью, поскольку сделаны из гибких полимерных материалов со сроком службы до 40 лет. Их использование даст возможность повысить надежность и качество горячего водоснабжения потребителей, что является одним из условия улучшения уровня жизни населения Волгограда.

Важно, что «Концессии теплоснабжения» восстанавливают циркуляцию до вводов в жилые дома. Чтобы жители действительно ощутили положительный результат, необходимо привести в порядок «обратку» и внутри зданий. За это отвечают управляющие организации.

Напомним, строительство новых сетей ГВС является частью инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения». Объем инвествложений компании в обновление теплового хозяйства Волгограда за последние два года составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.