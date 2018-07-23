Два лучших слесаря «Концессий водоснабжения» 25 и 26 июля выступят на чемпионате водопроводчиков «RUSSIAN WATER CUP». В ноябре 2017 г. слесари аварийно-восстановительных работ цеха «Центр-1» Павел Богатьков и Дмитрий Фомин заняли первое место в региональном этапе конкурса, а теперь Волгоград поболеет за них в финале Чемпионата.

В региональных этапах кубка определились 15 лучших команд из Ставрополя, Екатеринбурга, Казани, Челябинска. Одна из команд – волгоградская. Дмитрий и Павел выступают под названием «Акведук» – говорят, что это название приносит удачу их родному цеху, под ним команды цеха «Центр-1» участвуют и в профессиональных, и в спортивных состязаниях. Командам нужно будет быстрее и качественнее соперников выполнить две задачи: провести подключение нового объекта к магистральному трубопроводу и врезать задвижку в стальную трубу.

В социальных сетях «RUSSIAN WATER CUP» будет организована прямая трансляция соревнований, чтобы нам было удобнее болеть за наших.

Высокий уровень профессионализма работников – важная составляющая качественной работы водоканала в целом. Подготовке кадров в «Концессиях водоснабжения» уделают большое значение. Напомним, что в 2017 году «Концессии водоснабжения» построили учебно-тренировочный полигон на территории насосной станции «Олимпийская» в Дзержинском районе Волгограда. Он стал вторым по величине тренировочным комплексом среди водоканалов страны. Здесь сотрудники компании проходят практическое обучение по рабочим специальностям. А в 2018 году «Концессии водоснабжения» получили бессрочную лицензию на оказание услуг по профессиональному обучению. Теперь Учебный центр компании может проводить полноценную и разностороннюю подготовку кадров для работы в водопроводно-канализационном хозяйстве.