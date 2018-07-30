Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» предлагает туристам ещё один увлекательный маршрут с дегустацией экологически чистой продукции. Сотрудники парка представляют жителям и гостям региона агроэкологический маршрут, в рамках которого экскурсанты сначала отправятся к Лотосовому озеру, а затем — на одно из самых интересных и современных крестьянско-фермерских хозяйств.
Участников агротура ждет посещение птичьего и скотного двора, цветника, тепличного хозяйства, а также дегустация экологически чистой продукции, выращиваемой фермерами на территории природного парка. Вкусные деревенские молочные продукты и овощи можно приобрести здесь же по выгодной цене.
Для доставки организованных групп, желающих посетить агроэкологический маршрут, будет организован транспорт. Главное, успеть направить заявку по телефону 8 (84479) 5-34-41 накануне выходных в дирекцию природного парка.