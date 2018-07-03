Природный парк «Цимлянские пески» приглашает всех на VII областной конкурс «Фигуры из песка», приуроченный к 15-летию природного парка. Фестиваль будет проходить на берегу Цимлянского водохранилища, а его организатором выступают комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и ГБУ ВО «Природный парк «Цимлянские пески»

По сложившейся многолетней традиции конкурс состоится в месте массового отдыха «Клинки», расположенном в 18 км от хутора Тормосин Чернышковского района Волгоградской области. Соревноваться в умении вылепить из песка на берегу Цимлянского водохранилища могут взрослые вместе с детьми, местные жители и приезжие из разных уголков волгоградского региона.

Время проведения конкурса 7 июля 2018 года с 10:00 до 16:00.

Важно, что для участия в мероприятии необходимо в срок до 02 июля 2018 года прислать заявку на e-mail: [email protected], в которой указать название команды, Ф.И.О. (полностью), возраст участников, место жительства, электронный адрес, номер контактного мобильного телефона.

По прибытии на место участники разбиваются на команды, в каждой из которых должно быть не более 4-х человек. Одна команда может выполнить только одну работу. При этом необходимо захватить с собой лопату совковую и ведро, а также вооружиться соответствующей одеждой и головными уборами, солнцезащитными кремами, гигиеническими средствами и средствами защиты от кровососущих насекомых.

На строительство песочной фигуры отводится 2 часа. Тематика этого года — «Волга-матушка» (флора и фауна реки).

Участники создают свои скульптуры при помощи инструментов для изготовления фигур из песка и воды. Допускается использование декоративных и природных элементов для оформления песочной композиции, однако запрещено применять ножи, пилы, сверла, арматуру, металл, стекло, а также скрепляющие смеси: глину, цемент, алебастр, клей.

Работы участников оценит профессиональное жюри. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. А в завершении мероприятия всем участникам и зрителям организаторы предложат традиционное казачье блюдо «Цимлянская уха».

Сотрудники парка напоминают участникам о необходимости иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении, медицинский полис. Любые вопросы, касающиеся условий проведения конкурса и технических требований к работе участника, могут направляться по тел/факс:

8 (84474) 6-31-94, 6-31-92 или по адресу электронной почты: [email protected].