Природные парки региона помогают восстанавливать зеленые зоны населенных пунктов. Так, саженцы, выращенные в питомнике природного парка «Щербаковский» и на биостанции природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», теперь произрастают на территории Камышинского района и помогают восстанавливать деградированные ландшафты долины озер и рек.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в древесно-кустарниковом питомнике на территории визит-центра природного парка «Щербаковский» выращевается барбарис обыкновенный, калина, дуб черешчатый и акация белая. Растения из питомника уже высажены в детских садах в селах Усть-Грязнуха, Верхняя Добринка, в школах Нижней Добринки, Воднобуерачном, Госстанции, на территории Камышинской воспитательной колонии. Хвойные и лиственные породы деревьев украшают собой парки и улицы сельских и городских поселений, для собственных нужд саженцы приобретают местные жители.

В питомнике отдельный участок отведен для ивы. Из ивового прута умельцы природного парка плетут корзины, садовую мебель, сувениры, пользующиеся большим спросом у туристов и камышан.

Осенью прошлого года юные экологи из Верхнедобринской и Нижнедобринской школ под руководством сотрудников парка собрали и высадили в питомнике семена катальпы. Сейчас молодые деревца подросли, сформировав хорошую корневую систему и крону. Ближайшей осенью и весной будущего года они будут переданы для высадки в грунт в школы, детские сады, дома культуры, парки, скверы и дворы Камышина и района.

Задача ботанической площадки биостанции природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» — вырастить природный материал, предназначенный, прежде всего, для особо охраняемой природной территории. С этой целью здесь проращивают желуди, чтобы получить саженцы дуба, высаживают шиповник и осоку – она применяется для укрепления грунта при проведении работ в рамках проектов по восстановлению нарушенных и деградированных природных ландшафтов.