До начала отопительного сезона в Волгограде будет проведена проверка приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Об этом сообщили на совещании для управляющих организаций Волгограда по вопросам подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду и содержания общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов, которое было проведено инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области. В мероприятии участвовали представители администрации г. Волгограда и ресурсоснабжающих организаций.

В ходе встречи с управляющими организациями были подведены итоги работы по вопросам предыдущего совещания, проведенного в мае этого года, а также поставлены новые задачи на ближайший месяц.

Особое внимание было уделено подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду. Доклад по данной теме представил заместитель директора по сбытовой деятельности ООО «Концессии теплоснабжения» Урал Бигнов. Он напомнил представителям организаций об особенностях подготовки инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду. В частности, об установке, поверке и вводе в эксплуатацию общедомовых приборов учета; о требованиях к техническому состоянию инженерных систем; о необходимости работы с должниками. Заострил внимание на уже имеющихся фактах нарушения управляющими организациями графиков промывки и опрессовки систем отопления, напомнил о необходимости проведения работ по восстановлению циркуляционных трубопроводов, поскольку они предполагают синхронизацию ремонтно-восстановительных мероприятий совместно с управляющими организациями.

Как сообщил руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Алексей Сивокоз, при администрации Волгограда создана комиссия по подготовке к осенне-зимнему периоду. Вся информация о готовности многоквартирных домов к отопительному периоду будет направляться не только в ООО «Концессии теплоснабжения», департамент ЖКХ и ТЭК администрации г. Волгограда, но и в надзорные органы. Проведение мероприятий и работ по подготовке к зиме – это лицензионное требование, соблюдение которого обязательно для всех лицензиатов.

— Мы будем уделять особое внимание в том числе и обеспечению своевременного проведения поверки и ремонтных работ общедомовых приборов учета тепловой энергии. Независимо от того, на какой месяц приходится поверка прибора учета, провести эти мероприятия управляющие организации должны до начала отопительного сезона — до 15.09.2018. Иначе паспорт готовности на дом не будет подписан. Мы не допустим ситуаций, когда при наличии общедомового прибора учета жителям будет начисляться плата по нормативу из-за несвоевременной поверки, — подчеркнул первый заместитель руководителя инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области Станислав Данилов.

По итогам мероприятия управляющим организациям поставлен ряд задач, касающихся подготовки к отопительному периоду. В частности, еще раз обратить внимание на сроки проведения поверки приборов учета тепловой энергии. Кроме этого, организации были предупреждены о том, что в рамках систематического наблюдения за состоянием общего имущества собственников инспекторы Госжилнадзора сосредоточат свое внимание и на мероприятиях по подготовке к зиме: будут осматривать состояние внутридомовых тепловых сетей, общедомовых приборов учета тепловой энергии.