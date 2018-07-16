В минувшее воскресенье на Волгоград обрушился ливень, который затопил многие улицы города и даже кое-где подтопил линию скоростного трамвая (СТ). В связи с чем движение СТ было приостановлено, работа маршрутов в подземной части была возобновлена накануне вечером – электротранспорт курсирует по укороченному маршруту в границах станций «Европа Сити Молл» – «Ельшанка».

Как сообщают в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», аварийно-восстановительные работы ведутся на трамвайном полотне в Тракторозаводском районе, при помощи спецтехники продолжается откачка воды в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Большая часть работ была выполнена в ночные часы. Однако в связи с усилением осадков на ряде участков специалисты продолжают откачивать воду и расчищать проезд для транспорта.

С 6:00 16 июля по дублирующему троллейбусному маршруту №12 пущены дополнительные единицы подвижного состава. При поездке на троллейбусных маршрутах №9, 12 пассажиры могут воспользоваться проездными билетами скоростного трамвая.

Остальные маршруты горэлектротранспорта работают в своих привычных границах.