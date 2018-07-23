Несмотря на дожди в Волгоградской области продлили ограничение на пребывание граждан в лесах. Режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств был продлен с 21 июля по 10 августа.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в лесах были усилены меры пожарной безопасности. Территории, наиболее подверженные возгораниям, патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции.

Специалистами организована работа, направленная на соблюдение режима ограничения пребывания граждан в лесах. В частности, на въездах в леса установлены предупредительные аншлаги, лесные дороги перекрыты шлагбаумами, созданы контрольно-пропускные пункты. Инспекторы лесничеств совместно с сотрудниками правоохранительных органов и представителями казачества проводят рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения действующего ограничения. Поскольку одной из главных причин возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение человека с огнем, сотрудники лесничеств, природных парков разъясняют населению правила пожарной безопасности в лесах, проводят беседы, распространяют листовки.