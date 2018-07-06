Уже этой осенью на территории города будут высажены порядка двух тысяч окрепших саженцев, произрастающих на территории муниципального предприятия «Горпитомник». В числе деревьев, которые высадили специалисты на территории МКП площадью 1,5 гектара, есть сеянцы айланта, яблони, ясени, каштана, катальпы, бирючины и других.

Сорта и породы деревьев и кустарников были подобраны агрономами с учетом почвенно-климатических условий города, что в процессе пересадки позволит растениям легко адаптироваться к новым условиям. Кроме того, при выборе ассортимента учитывалась способность деревьев и кустарников к очищению воздуха, защите от ветра, шума и пыли. За состоянием растений специалисты ведут ежедневный контроль, при необходимости подкармливают их специальными удобрениями. С учетом летней жары на территории организован интенсивный полив, для этих целей весной была смонтирована система орошения протяженностью свыше двух километров.

Возрождение «Горпитомника» позволяет выращивать посадочный материал для озеленения городских территорий и обеспечивать дальнейший необходимый уход и высокую приживаемость растений.