Матчи сборной России на Чемпионате мира по футболу по ТВ посмотрели более 45% клиентов цифрового ТВ «Дом.ru». Первые матчи с Саудовской Аравией и Египтом посмотрели по 40% от общего числа пользователей услуги. По мере того, как сборная выигрывала, росло и количество зрителей: игру с Уругваем уже посмотрели 45% аудитории. Рекордсменами по просмотрам стали встречи с Испанией и Хорватией – 48% и 50% соответственно.

Из городов самым «спортивным» оказался Екатеринбург, в котором прошло несколько матчей. Игру с Саудовской Аравией посмотрело 57% екатеринбуржцев-клиентов «Дом.ru», а за противостоянием с Хорватией следило уже 63%. Также в топ-5 городов вошли Пермь, Оренбург, Курган и Челябинск. Совсем немного меньше зрительский интерес был в Тюмени и

Красноярске.

Матчи за 1-е и 3-е место — Франция-Хорватия и Бельгия-Англия — посмотрели 45 % и 29% пользователей цифрового ТВ «Дом.ru TV». Лидерами среди городов остались Екатеринбург, Пермь, Челябинск и Курган. Специально к Чемпионату мира «Дом.ru» начал транслировать «Первый UHD» — первый канал в сети оператора, вещающий в формате сверхвысокой четкости Ultra HD (Ultra High Definition, UHD).

«Среди абонентов «Дом.ru» много болельщиков: спортивные каналы и ТВ-пакеты смотрит почти 40% клиентов, но Чемпионат мира по футболу в очередной раз поставил рекорд спортивного телесмотрения. Понимая, что количество зрителей вырастет, мы подготовили сеть к работе в условиях повышенных нагрузок. Матчи были доступны в нашей сети в форматах HD и UHD, а значит, болея за любимую команду, наши клиенты могли по-настоящему насладиться игрой и испытать те же эмоции, которые захлестывали болельщиков на трибунах», — отмечает руководитель службы управления контентом «Дом.ru» Ксения Боровикова.