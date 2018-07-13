Если вам нравится помогать людям, и ваше призвание — быть добровольцем, то обязательно примите участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России». Его главная цель — выявить лучшие действующие волонтерские практики и реализуемые проекты любого масштаба как из крупных мегаполисов, так и малых городов.

Участие в конкурсе могут принять любые юридические и физические лица. Более того, возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней возрастной шкалой.

Для участия в главном волонтёрском конкурсе страны уже зарегистрированы более 6 тысяч проектов, из них 3 700 уже прошли предварительный отбор.

Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018» проводится с 19 марта по 5 декабря 2018 года и включает в себя три этапа. Региональный этап проходит с 19 марта по 1 октября 2018 года во всех субъектах России. Регистрация участников региональных этапов осуществляется в единой информационной системе «Добровольцы России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф до 15 августа 2018 года.

К участию в заочном этапе, который пройдет в срок с 10 октября по 10 ноября 2018 года, приглашаются победители регионального конкурса. Победителей назовут 5 декабря на Всероссийском форуме добровольцев. Волонтеры либо организации, занявшие первое место, получат гранты на реализацию своих проектов в размере до 1 миллиона рублей, лауреаты – от 100 до 250 тысяч рублей.