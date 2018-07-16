«Макаронники» — именно так называют итальянцев за любовь к «пасте». Мы тоже макарошки уважаем и отведали их не где-нибудь, а в самом настоящем итальянском ресторане. «А что, можем себе позволить», — подумали мы и затестили новое место под названием «Pinzeria». Каковы на вкус хлебобулочные и мучные изделия на итальянский манер — в нашем обзоре.

Где?

Центральный район, ул. Аллея Героев, 1

с 11:00 до 23:00

Интерьер

Стильно и просторно. Расположиться можно за барной стойкой, находящейся сразу напротив входа, присесть за небольшие столики у огромных окон, которые при желании можно открыть и насладиться свежим воздухом, или же занять место в центре зала — вдалеке от оживленной зоны встречи гостей.

Чем кормят?

Меню — традиционно итальянское. Экзотикой в виде лягушачих лапок не удивят, но солидным выбором пицц и пасты порадуют. Стоит оговориться: в этом ресторане подают не просто пиццу, а ПИНЦУ® (от латинского «pinsere» – раскатывать, измельчать). «Это авторское, инновационное блюдо, созданное и запатентованное гуру итальянской кухни маэстро Валентино Бонтемпи (Valentino Bontempi)», — гласит текст на сайте. Тесто для этой самой пинцы отлеживается 72 часа, прежде чем отправиться в печь, а уж его состав — так вообще чудо: смесь муки из пшеницы, сои и риса. Можно просто расплакаться, читая историю создания рецепта этого (простите) лаваша, на который сверху кладут овощи, мясо, сыр или фрукты. Копирайтер явно перегнул со сказочным описанием, ну да ладно. Можете почитать сами здесь , а мы продолжим.

Как ни странно, но пинца аппетита у нас не вызвала, поэтому мы решили подкрепиться теплым салатом с кальмарами и лингвини с овощами за 270 и 430 рублей соответственно. Порции достаточно большие, состав — все по заявленному в меню, выглядело все аппетитно. Салат был действительно слегка теплым, а вот лингвини хоть и должны были оказаться al dente, их все же подали полной готовности.

Нужно отдать должное: официантка любезно и многозначтельно спросила нас «Альденьте?». Но нас таким вопросом в тупик не поставить, мы честно и бескомпромиссно ответили: «Да». Но, видимо, не научились наши русски повара вытаскивать пасту из воды чуть раньше, в их генах — варить до последнего)

Не то, чтобы мы не были в Италии, были. Но нам показалось, что в волгоградском ресторане ее даже чуточку больше, чем в самой Италии — в кафе для туристов. В общем, все было замечательно (ну кроме того, что еда нам просто не понравилась: какой-то странный соус к салату и так себе заправка к лингвини. Не попали они в наши вкусовые предпочтения). Может, наш русский менталитет и вкусовые рецепторы просто не воспринимают такую пищу. А вот если обратиться к ценнику, то тут с цифрами не поспоришь: он однозначно выше, чем во многих других заведениях в центре. Около 500 рублей придется отдать за пинцу весом в 400 грамм, пастой «Карбонара» сможете полакомиться за 280 рублей, а горячие блюда отведать начиная от 390 рублей за порцию.

Что пить?

Чай, кофе, домашние лимонады, газировка и соки в ассортименте, а также горячительные напитки, отличный выбор вин — от 140 рублей за 100 мл. или от 1000 за 750 мл. Мы как всегда пили исключительно безалкогольное — домашний лимонад, который, к сожалению, нас тоже не удивил, а при цене в 245 рублей за порцию еще и немного расстроил.

Время ожидания

Соскучиться мы не успели. Все принесли настолько вовремя, что мы точно уверенны — блюда готовили специально для нас, делали это быстро и исключительно из свежих продуктов.

Расчет

Нал и безнал принимают с удовольствием.

Персонал

Приятные, внимательные люди. Как мы уже говорили, нас даже спросили, до какой степени готовности стоит отварить пасту, правда, так и не отварили)

«Фишки»

Есть вайфай, летняя веранда, прекрасные распашные окна и необычная уборная, декорированная мхом. Да-да, не удивляйтесь! Милый посетитель даже рассказал нам методику его производства — все по последнему слову интерьерной моды.

P/S

Однозначно советуем идти любителям итальянской кухни, молодоженам, семейным парам или же тем, кто хочет с особым шиком и одновременно с простотой провести свой вечер, добавив в него капельку итальянского лоска. Bon appetit!