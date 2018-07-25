С 1 августа на прямой договор с «Концессиями водоснабжения» переходит первый многоквартирный дом, жители которого не захотели платить за воду через посредников. Процесс перехода на прямые договоры набирает силу. В сентябре таких домов будет уже 13, в октябре – 86, в ноябре – 8 и в декабре — 3 дома. Таким образом, до конца 2018 года 111 многоквартирных домов в Волгограде уже гарантированно перейдут на оплату услуг водоснабжения и водоотведения напрямую в ресурсоснабжающую организацию – именно столько домов уже проголосовали за перемены. Конечно, это не окончательная цифра – подача заявлений в концессии постоянно продолжается.

Для корректного перевода жителей на новую систему оплаты представители «Концессий водоснабжения» уже в ближайшие дни проведут поквартирный обход новых абонентов. Начисления должны быть прозрачными и безошибочными, для этого необходимо актуализировать базу данных потребителей. Собственников квартир попросят предоставить актуальные данные, касающиеся их жилья: количество собственников (их попросят предоставить копии паспортов) и количество фактически проживающих граждан. Кроме того, на прибор учета холодной воды в квартире водоканал установит свою собственную пломбу. В процессе обхода представители компании подробно разъяснят порядок взаимодействия и ответят на все вопросы жильцов.

«Особо хочется отметить вклад в эту кропотливую работу управляющей компании ООО «ЖилКом-Юг» и лично ее директора Алексея Кириллова. Понятно, что не каждый готов спокойно пустить в свой дом посторонних – развелось очень много мошенников. Алексей Валерьевич помог нам уведомить каждого жителя о предстоящем обходе, предоставил для информирования инфостенды в подъездах и даже готов лично принимать участие в поквартирном обходе, — рассказали в концессиях. – Такая поддержка управляющей компании дорогого стоит».

Дальнейшее общение новых абонентов с ресурсоснабжающей организацией будет выстраиваться с помощью АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Расчетный центр берет на себя весь круг обязанностей по организации взаимодействия с потребителями, предоставляя свои ресурсы: личный кабинет на сайте www.ivc34.ru, очень удобное приложение для мобильных телефонов, районные участки по работе с населением, справочная служба по номеру 8(8442)74-26-26. Кроме того, абоненты всегда могут получить консультацию в круглосуточном Контакт-центре «Концессий водоснабжения».

Напомним, что 3 апреля 2018 года вступил в силу закон о прямых договорах на предоставление коммунальных услуг. В соответствии с ним собственники квартир имеют право оформить отношения с поставщиками коммунальных услуг без посредничества управляющей компании.

Ранее жители многоквартирных домов оплачивали коммунальные услуги: холодную и горячую воду, электричество — через свою управляющую компанию. УК собирала платежи и направляла их в ресурсоснабжающие организации. Теперь у жителей появилось право оплачивать услуги непосредственно поставщику ресурсов. Переход на прямые договоры даст потребителям уверенность в том, что их средства дойдут до конечного получателя вовремя и в полном объеме.

Справка

Как перейти на прямые договоры?

Для этого жителям многоквартирных домов нужно будет выполнить несколько действий:

Инициировать общее собрание собственников помещений дома (проведение собрания должно быть оформлено датой не ранее 03.04.2018). На общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме принять решение простым большинством голосов о заключении договора о предоставлении коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению с ресурсоснабжающей организацией (РСО). Отразить данное решение в протоколе. При этом в протоколе необходимо указать дату, с которой собственники переходят на прямые договорные отношения с РСО (решение должно быть оформлено не ранее 03.04.2018). Инициатор общего собрания не позднее чем через 10 дней после проведения общего собрания направляет копии решений и протоколов общего собрания в РСО и управляющую компанию. В свою очередь, УК обязана в течение пяти дней с момента получения копии решений и протоколов общего собрания направить их в Госжилнадзор.

При переходе на прямые договоры собственникам квартир не нужно подписывать никаких документов. После получения протокола общего собрания ресурсоснабжающей организацией договоры с собственниками считаются автоматически заключенными. Однако коммунальная организация имеет право перенести срок утверждения договора, но не более чем на три месяца. О своем решении она уведомит инициатора общего собрания в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения копий решения и протокола общего собрания.

После перехода на прямые договоры с вновь накопленными задолженностями жителей будут работать уже ресурсоснабжающие организации. В свою очередь, у управляющих компаний сохраняется ответственность за общее имущество жилого дома, включая взимание платы на его содержание, а также за консультирование граждан по всем вопросам предоставления коммунальных услуг.