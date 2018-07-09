Хотели бы вы научиться танцевать или хотя бы разучить несколько танцевальных движений для общего развития? Тогда вам необходимо записаться на танцевальный мастер-класс «Just dance». Организатором мастер-класса выступает городской молодёжный центр «Лидер».

Принять участие в открытом мастер-классе может каждый желающий, для этого вам необходимо лишь подать заявку. Мастер-класс пройдёт 12 июля 2018 года в 19:00 в «Парке Дружбы: Волгоград – Баку», а проведет его основатель и руководитель танцевальной школы JAM STUDIO PRO Евгений Ярославцев. Темой мастер-класса будет танцевальный стиль HIP-HOP.

Для участия в мастер-классе необходимо подать заявку на сервисе Google Формы по ссылке или позвонить нам по тел. +7-917-722-32-29.

Организаторы: Муниципальное учреждение «Городской молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда и танцевальной школы Jam Studio Pro.

Участники МК бонусом получат право на скидку на абонемент от JAM STUDIO PRO.