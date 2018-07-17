Новость для ценителей живой музыки. 22 июля в амфитеатре парка у подножия Мамаева кургана состоится открытый концерт волгоградских групп Небо Рыб и Astronauts ‘n All. Во время концерта вы сможете по достоинству оценить уровень, профессионализм и творчество Небо Рыб и Astronauts ‘n All.

Концерт будет проходить в амфитеатре нового парка 22 июля, начало в 19:00. Приглашаются все желающие. Музыканты исполнят для вас свои лучшие композиции и подарят вам хорошее настроение и плюс один хороший вечер в вашу копилку летних приключений.