Плановые отключения воды продолжаются. На этот раз без горячей воды останутся жители Красноармейского, Кировского и Дзержинского районов. Как сообщили «Концессии Теплоснабжения», отключения необходимы для проведения плановых профилактических работ и ремонта теплосетей и котельных. С 10 июля без горячей воды останутся жители двух районов Волгограда – Кировского и Дзержинского. С 12 числа помучиться придется жителям Красноармейского района.

Список домов и учреждений, которые останутся без горячей воды:

Кировский район с 10 по 23 июля

— ул. Кирова, 74, 86а

— ул. Тополёвая, 9

Красноармейский район с 12 по 25 июля

— б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

— пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

— ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

— ул. Доценко, 35а

— ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

— ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

— ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;

— ул. Тельмана, 14, 19

— Детсады № 332, 352, 361, 374, 343, 370, 381

— Детская поликлиника № 26, больницы № 15, 22, роддом №4

— Школы № 62, 65, 75, 120, гимназии № 2, 6, 7

Дзержинский район с 10 по 23 июля

— ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116

— ул. Римского-Корсакова, 8

— ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16

— Детсад №355

— Поликлиника №30