В природном парке «Щербаковский» вновь был обнаружен редкий вид, занесенный в Красную книгу Волгоградской области, а именно — орел-карлик. Редкая птица была замечена во время мониторинговых наблюдений, проведенных в поймах рек Щербаковка и Добринка. Сотрудников природного парка «Щербаковский» радует многолетняя привязанность орла-карлика к этой территории — количество гнездовых участков хищника не меняется здесь на протяжении 15 лет.

За все время мониторинговых наблюдений (в природном парке «Щербаковский» они ведутся почти 15 лет) выявлены всего три гнездовых участка орла-карлика. Все они расположены в поймах малых рек. Два – вдоль реки Щербаковки, один – по реке Добринка. Здесь хищники заселяют пойменные леса, сочетающиеся с открытой местностью.

В гнездовой период этого года первоначально орлы-карлики заселили два гнездовых участка, но потом участок по реке Добринка оказался нежилым. А вот по реке Щербаковка, напротив, гнездование прошло успешно. При осмотре жилого гнезда удалось даже понаблюдать процесс кормления птенца взрослой птицей.

Отметим, что на каждом из гнездовых участков насчитывается от двух до пяти гнезд, расположенных в километре друг от друга. Но жилым, как правило, оказывается, одно. Несмотря на небольшие размеры, птица строит из сухих веток мощные, хорошо укрытые в кронах деревьев «дома» и использует их несколько лет подряд. Иногда занимает чужие гнезда — канюка, коршуна, тетеревятника. Кормится хищник преимущественно сусликами, но охотится и на других грызунов и птиц. Вне зависимости от пола, орлы-карлики встречаются светлого и темного окраса. Этот уязвимый гнездящийся вид занесен в Красные книги Волгоградской области и соседних регионов России. Интересно, что кроме Камышинского района Волгоградской области, орлы-карлики гнездятся в пойменных лесах рек Дон и Иловля.

Добавим, что в течение года специалисты природного парка «Щербаковский» мониторят почти три десятка краснокнижных и уязвимых видов пернатых. Так, недавно они подвели итоги наблюдений за орланом-белохвостом. Результат обнадеживает: 10 гнездовых пар и 15 птенцов–слетков. А в ближайшее время с биноклем и фотоаппаратом отправятся считать птенцов другого хищника — орла-могильника.