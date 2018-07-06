Объем интернет-трафика в сети телеком-оператора «Дом.ru» за январь-июнь вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,6 млн Тбайт, что сопоставимо с просмотром 650 млн фильмов в FHD-качестве. Каждую секунду через сеть компании проходит 2,4 Тбит трафика (в 2017 году – 1,9 Тбит).

Наибольшую долю в общем объеме трафика – 41% – занимает видео (видеохостинги, онлайн-кинотеатры). На 2-м месте (20% трафика) — социальные сети, на 3-м (10%) – игровые ресурсы. Самый большой рост трафика зафиксирован в сегменте игровых и околоигровых ресурсов: Twitch, Steam, Wargaming и др.

Объем трафика постоянно растет из-за увеличения числа клиентов «Дом.ru», числа устройств с доступом в интернет (планшеты, смартфоны, Smart TV), потребления «тяжелого» контента в форматах FHD/4K и увеличения скорости на тарифах. Чтобы обеспечить стабильную скорость соединения, оператор регулярно модернизирует собственную сеть и расширяет пропускную емкость каналов связи.

По итогам 2017 года «Дом.ru» признан самым быстрым провайдером домашнего интернета России по версии Speedtest на основе данных 77 млн тестов пользователей. В 2018 году компания продолжает удерживать лидерство по скорости в стране. По числу обслуживаемых клиентов «Дом.ru» занимает 2-е место в России.