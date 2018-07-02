Мы продолжаем есть с завидным аппетитом и пристрастием. В это раз вниманию подвергся ресторан авторской кухни «Мама Волга», фасад у него, прямо скажем, скромный, не ресторанный. Хоть и расположено заведение в самом центре города, пафосным и дорогим не смотрится, однако первое впечатление оказалось обманчивым. Не пугайтесь, ценник здесь средний — не дешевле и не дороже, чем у соседей. А вот подача блюд и интерьер у ребят явно на высоте. Но обо всем по порядку.

Где?

Центральный район, ул. Аллея героев, 4

Пн — Чт, Вск — 11:00 — 24:00

Пт — Сб — 11:00 — 01:00

Интерьер

Внутри вас встречают дизайнерский пол, панно из гвоздей, небольшие деревянные столики и кожаные кресла. Уютным и домашним интерьер не назвать, но находиться в нем комфортно и приятно. Мягкий приглушенный свет, панорамные окна, выходящие на оживленную часть центральной улицы… В ресторане одинаково приятно спрятаться от летней жары и пообедать или придти поужинать в честь небольшого праздничного события. Комфортное зонирование — барная стойка, столы на небольшую компанию в центре зала и столики на двоих перед панорамными окнами. Между столиками достаточно маленькое расстояние. Нам это не помешало, соседей у нас не оказалось, однако если представить, что рядом будут сидеть еще люди, то посекретничать в таком месте явно не получится.

Чем кормят?

Меню достаточно обширное, мы бы назвали его домашним. Все вроде простое и с детства знакомое, но с авторским подходом. Только прочитав меню, мы заподозрили заведение в том, что это не просто кафе, а нечто авторское! И не ошиблись. В меню заведения так и написано — «Ресторан авторской кухни». И, кажется, название вполне соответствует сути.

Вареники, салаты, мясные блюда, горячее, супы, десерты — все как у людей. Ценник примерно от 150 до 600 рублей. Мы решили отведать окрошки. В меню значилось: «Окрошка на кефире с копченой индейкой и сорбетом из огурца». О чудо! Принесли все по меню: и сорбет, и индейка, и прекрасная заправка. В меру прохладненькая, в меру кисленькая — просто окрошечная симфония какая-то! То, что нужно в летнюю жару! Порция в 400 гр. обошлась в 180 рублей. На подачу смотрите сами. На наш взгляд — идеально!

Что пить?

Большой выбор выпивки: вина, коктейли, ликеры, настойки, виски, текила, — всего более 150 видов. Рюмка хреновухи вам обойдется в 100 рублей. Мы не пробовали, но, возможно, стоит вернуться. Безалкогольная карта тоже велика — кофе, чаи, соки, лимонады и дальше по списку. Мы остановились на облепиховом морсе — большой стакан прохладного вкусного облепихового напитка оказался у нас уже через несколько минут. В меру сладкий и насыщенный — всего за 50 рублей.

Время ожидания

В ресторане мы были готовы подождать и подольше, чем обычно, но не пришлось. Наша окрошка появилась вслед за морсом уже минут через 10. Что, в принципе, и не должно удивлять при условии, что кроме нас в ресторане была еще пара человек, но все равно приятно!)

Расчет

Традиционные нал и безнал.

Персонал

Поздоровались с нами еще на входе — до того, как мы сделали заказ. Душевно так и по-простому. Такое не может не подкупать. Обслуживал столик вежливый, улыбчивый и ненавязчивый молодой человек. Как уж он следил за нами — не знаем, но тарелки и пустая посуда на столе не задерживались. Респект персоналу ресторана, нам они показались приятными и профессиональными людьми.

Фишки

Есть летнее меню, которым мы, собственно говоря, и воспользовались. Также в наличии вай-фай (просите пароль у официанта) и летняя веранда с системой охлаждения.

P.S.

Однозначно рекомендуем заведение тем, кто хочет по-новому взглянуть на привычную домашнюю кухню в ее авторском исполнении. Таких мест в нашем городе немного. Смело приходите с девушкой или голодным мужчиной. Денег оставите прилично, но уйдете довольными и сытыми.