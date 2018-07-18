В Советском районе завершилось строительство новой школы и уже в этом году 1 сентября она распахнет свои двери для учеников. Школа №55 «Долина знаний» уже получила лицензию на осуществление деятельности — документ директору вручила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина.

«Долина знаний» это первое сооружение подобного уровня, возведенное за последние четверть века. Здесь есть все для комфортного обучения: просторные классы, три спортзала, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты, интерактивный музей. Помещения адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории были построены площадки по мини-футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, а также игровые зоны.

Стоимость проекта составила порядка 600 миллионов рублей, из них 448 миллионов это государственные субсидии. Благодаря возвращению доверия к региону со стороны федерального центра, область впервые за долгие годы получила такой большой объем средств на строительство школы, отвечающей всем современным требованиям.