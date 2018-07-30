В минувшие выходные в Волгограде прошел ночной велопарад, участники которого проехали по ночным улицам города с целью развития велотранспортной инфраструктуры и улучшения безопасности на дорогах.
Участники, которых насчитали целую тысячу, начали сбор примерно за час до начала велопарада, некоторые участвовали целыми семьями. Сбор участников традиционно проходил возле Царицынской оперы, стартовали тоже оттуда. А маршрут ночного велопарада пролегал по проспекту имени В.И. Ленина и улице Рабоче-Крестьянская до площади Советской. На всем протяжении маршрута движение по автодорогам было временно перекрыто, а для безопасности дежурили сотрудники полиции, ГИБДД и скорой медицинской помощи. По окончанию велопарада на площади Советской всех ждала призовая лотерея с розыгрышем призов.
Когда на Ночной Волгоградский Велопарад приезжает 1000 участников это сильно и говорит о многом! Спасибо всем участникам за этот праздник и положительные эмоции, которыми вы делились с окружающими. Огромная благодарность всем волонтёрам, которые сделали этот парад, вы большие молодцы! Спасибо всем сотрудникам полиции, ГИБДД, скорой неотложной помощи, работникам департамента городского хозяйства и комитета молодёжной политики, без вас мероприятие не было бы таким крутым! 🚲 #велопарад34 #Волгоград #городдлялюдей
Кусочек фото 1000 человек выглядит примерно так))) Встретили старых друзей и новых знакомых,прокатились по ночному городу в свете фонарей и уличной рекламы,смеялись ,фоткались,потом вкрутили по почти пустым улицам ,перекусили ,опять вкрутили,снова сфоткались Устав в центре уехали в свои края, в #Красноармейскийрайон ,там происходило тоже самое крутили,ели,фоткались. Было круто ,спасибо организаторам ,волонтёра,сотрудникам ГИБДД и всем кто был причастен к проведению этого мероприятия #ночнойвелопарад #Волгоград #гибдд #полиция #волонтер #велопарад #велопарад34 #заразвитиевелодвижения #2018 #2k18 #ночнойрайон #ночнойвелопарад #Russia #Russia2018 #Россия #ночнойвелопарад34 #велосипед #устойчивыйтранспорт #городдлялюдей #velo_krasnoarmeiskii
Организатором велопарада выступали МУ «Социум» и историко-патриотическая физкультурно-спортивная общественная организация «Союз велосипедистов Волгограда» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. В подготовке и проведении мероприятия помогали волонтеры, которые проделали немалую работу, чтобы этот велопарад состоялся.
Если вы не смогли посетить ночной велопарад, то смотрите наш фотоотчет и посты участников из социальных сетей.