В минувшие выходные в Волгограде прошел ночной велопарад, участники которого проехали по ночным улицам города с целью развития велотранспортной инфраструктуры и улучшения безопасности на дорогах.

Ночной велопарад прошел на ура👍🚵‍♂️🚴‍♀️🔥велопарад#велопарадволгоград#велопарад34 A post shared by Вячеслав Вячеславович (@slava_vyacheslav77) on Jul 28, 2018 at 3:47pm PDT

Участники, которых насчитали целую тысячу, начали сбор примерно за час до начала велопарада, некоторые участвовали целыми семьями. Сбор участников традиционно проходил возле Царицынской оперы, стартовали тоже оттуда. А маршрут ночного велопарада пролегал по проспекту имени В.И. Ленина и улице Рабоче-Крестьянская до площади Советской. На всем протяжении маршрута движение по автодорогам было временно перекрыто, а для безопасности дежурили сотрудники полиции, ГИБДД и скорой медицинской помощи. По окончанию велопарада на площади Советской всех ждала призовая лотерея с розыгрышем призов.

Организатором велопарада выступали МУ «Социум» и историко-патриотическая физкультурно-спортивная общественная организация «Союз велосипедистов Волгограда» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. В подготовке и проведении мероприятия помогали волонтеры, которые проделали немалую работу, чтобы этот велопарад состоялся.

Если вы не смогли посетить ночной велопарад, то смотрите наш фотоотчет и посты участников из социальных сетей.