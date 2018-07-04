«Концессии водоснабжения» проводят работы по замене аварийного участка водовода диаметром 400 мм по улице Остравской, 20а. Специалисты компании обновляют изношенный участок трубопровода, проложенного более 40 лет назад.

В конце прошлой недели аварийная бригада устранила течь на данном участке водовода. Специалисты водоканала отремонтировали раструбное соединение, после чего огороженный котлован оставили открытым для проверки надёжности соединения и исключения повторного разрытия. За данным участком велось наблюдение – сотрудники компании ежедневно выезжали и проверяли состояние трубы. В понедельник было установлено, что труба снова протекает на небольшом расстоянии от места предыдущей течи. Принято решение о замене участка водовода. На время подготовки ремонтных работ аварийная бригада установила временное раструбное соединение. В настоящее время на объекте бригада рабочих с помощью спецтехники производит замену старой трубы на новую.

Работы будут завершены к вечеру среды, 4 июля.