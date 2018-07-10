Если вас интересует экологическое состояние природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», то вы можете принять участие в мероприятиях по уборке мусора на территории парка. По итогам прошедших субботников в природном парке было собрано около 100 мешков мусора. В экологических мероприятиях принимали участие сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» и члены общественной организации – экологического движения «Кедр», которые собирали мусор на берегу Волги вблизи краснослободского парка «Сталинградская переправа». Субботник прошел в рамках природоохранной акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега».

К уборке мусора присоединились и сами отдыхающие. По утверждению организаторов акции, именно вовлечение населения в мероприятия, направленные на улучшение качества окружающей среды, является одной из ее главных целей. По их мнению, повышение уровня личной ответственности за чистоту в своем дворе, в парке, в любимом месте отдыха является залогом позитивных изменений экологической ситуации в регионе в целом.

Очередные субботники на территории парка «Волго-Ахтубинская пойма» пройдут 17 и 19 июля. В следующий вторник запланирована уборка мусора на ерике Верблюд, а в четверг – на озере Лотосовом. Сотрудники природного парка приглашают всех жителей региона присоединиться к акции и внести посильный вклад в улучшение состояния уникальной природной территории.

По вопросам участия в субботнике обращаться в офис природного парка по тел 8(8442)5-34-41.