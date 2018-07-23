В связи с, большой популярностью речного маршрута «Волгоград» — «Культбаза» с заходом на «Щучий проран» было увеличено количество рейсов добавлено. В обновленном расписании учтены потребности всех категорий пассажиров, включая жителей острова «Сарпинский» и дачников.

В первую очередь изменения коснулись расписаний в будние дни: ранее сообщение «Волгоград» — «Культбаза» не осуществлялось по понедельникам. Теперь же, по просьбам горожан, от «Волгограда» в первый день недели кораблик отправляется в 7.30 и 18.30, от «Культбазы» 6.00 и 8.40. По вторникам в расписание включены рейсы от города в 7.30 и 16.30, со стороны островной части кораблик отходит теперь еще и в 8.40 и 17.40.

В четверг к 4 существующим рейсам добавлены отправления в 8.40 от «Культбазы» и в 16.30 от Волгограда. На выходных пассажирские суда курсируют значительно чаще, однако, для удобства и комфорта пассажиров введены дополнительные рейсы со стороны города в 18.30 в субботу и в 7.30 и 18.30 в воскресенье. Также ранний рейс в 6.00 добавлен в последний выходной от острова «Сарпинский».

Напомним, на всех муниципальных маршрутах ООО «Пассажирский порт Волгоград» действуют льготные проездные билеты.