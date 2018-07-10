В волгоградском регионе продолжается уборочная кампания. С её начала аграриям удалось намолотить уже более 800 тысяч тонн зерна при средней урожайности 20,7 центнера с гектара, качество зерна хорошее. Напомним, что в связи с погодными условиями в этом году полевые работы были начаты на три недели раньше запланированного срока.

Помимо сбора урожая, в регионе продолжаются работы по заготовке кормов, также уже началась уборка овощей.

При необходимости в план-графики уборочной кампании буду вноситься корректировки. На территории Волгоградской области на базе комитета сельского хозяйства в круглосуточном режиме работает штаб по координации уборки урожая.