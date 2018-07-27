Вслед за реконструкцией верхней террасы Центральной набережной будет начато обновление и нижней террасы. Конкурс по отбору организации, которая проведет капитальное обновление нижней террасы набережной им. 62-й Армии, был объявлен администрацией города. Подрядчику предстоит выполнить целый комплекс работ: провести реконструкцию верхней пешеходной эстакады и причала №15, расположенного у концертного зала Волгоградской областной филармонии, привести в порядок подпорные стены, полуразрушенные лестничные марши. Кроме того, на набережной появятся новый парк с летним амфитеатром, фонтаны и удобные пешеходные зоны.

Комплексное обновление набережной началось осенью 2017 года с реконструкции гидротехнических сооружений. Меньше чем за полгода было завершено восстановление несущей способности эстакады и нескольких причалов набережной, а также модернизированы сети электроснабжения. Это заложило основу для дальнейшего обновления и развития прибрежной территории в Центральном районе.

Следующие этапы обновления волгоградской набережной запланированы к реализации в текущем году и в последующие несколько лет.

Добавим, что вместе с восстановлением причала № 15 и подпорных стен при реконструкции нижней террасы набережной особое внимание будет уделено дальнейшему благоустройству и озеленению территории. Здесь будет разбит парк площадью 16,5 га с несколькими видами декоративных деревьев и кустарников, с удобными скамейками и парковым освещением.