Давненько ли задумывались о переводе своей «ласточки» на газ? Мы сейчас расскажем вам такое, что развеет все ваши сомнения, и вы окончательно решите, что газ — это то, что вам нужно! А дело вот в чем: 27 июля в Москве «Нива» финишировала на ралли «Шелковый путь — 2018». Ну и что? — спросите вы. А вот что!

«Метановая «Нива» — это единственная легковая машина производства тольяттинского АВТОВАЗа, да еще и с газобалонным оборудованием во всём канале марафона «SilkWay 2018″. Подготовка к гонке проходила под беседы с иностранными гостями. Французские и итальянские спортсмены, механики с огромным интересом расспрашивали о машине. Без тени иронии: этот автомобиль, может и не тягается пока с мировыми грандами ралли-рейдов, но пройти сложнейшую марафонскую трассу ему точно под силу», — отметил пилот экипажа Максим Плюхин перед стартом в Астрахани.

Маршрут в этом году был убойный — проходил по астраханским солончакам, волгоградским степям, песчаным барханам, подмосковным лесам и составил почти 3 600 км пути. Все это дорожное безобразие в этом году решились штурмовать экипажи практически из 30 стран мира и не все добрались до финиша, а вот наша «Нива» с командой «АТС Racing Team» въехала в число тех, кто добрался до Красной площади на своих четырех. Правда, без приключений не обошлось.

Российское бездорожье, степные просторы и песчаные заносы Lada 4×4 с минимумом доработок по сравнению с заводской версией преодолевала тяжело, не обошлось без замены КПП. Трудно пришлось и ходовой. А вот стандартный «нивовский» движок объемом 1,7 л и газовое оборудование вместе с баллоном, какие используются в серийных ВАЗовских газомоторных машинах, справились с задачей на ура! Интересно, что двигатель в мощности совсем не потерял, а запас хода даже увеличился. Давайте посчитаем: на полном баке бензина «Нива» может проехать 250-300 километров, а 90-литровый газовый баллон позволит проехать в два раза больше! Заправка такого баллона до отказа обойдется вам в смешные 300 рублей, а сама доработка никак себя не обнаружит.

На участке между Астраханью и Волгоградом 25 июля пилот Максим Плюхин вместе с штурманом Александром Кузнецовым боролись не только с песчаными заносами, но и со сцеплением собственной машины. В итоге было принято решение эвакуироваться из песчаного плена, благо, по условиям гонки такое возможно. Стартовали ребята уже днем позже, починив вышедший из строя механизм. Дальше ребят ждали 89 км по бездорожью от Липецка до Москвы, и это еще цветочки. Участок заезда значительно сократили из-за проливных дождей. Так или иначе, машина с заводским мотором, механической 5-ступенчатой трансмиссией, сцеплением и даже гражданскими задними амортизаторами сумела занять 6 место из 8 участников в классе Т2, прибыла на Красную площадь 21-й, и это действительно внушительный результат. С умопомрачительным бездорожьем и песками справились далеко не все, из-за сломанной трансмиссии своим ходом до златоглавой не докатились Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero, Porsche и BMW. И даже титулованным грузовым КАМАЗам, ГАЗелям и иностранным гоночным прототипам пришлось изрядно постараться, чтобы оказаться в Москве.

Отметим, команда «ATC racing team» принадлежит группе компаний «Альтернативные Топливные Системы» и продолжает доказывать, что метан является конкурентоспособным топливом даже в столь суровых условиях, как ралли-рейды. Экологичность, экономичность и высокие эксплуатационные характеристики топлива EcoGas подтверждены успешным финишем тольяттинского экипажа в Москве. И это явно не предел возможностей этой команды!