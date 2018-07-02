Работы по обновлению второго торгового корпуса на МУП «Центральный рынок» были завершены. На данный момент корпус готовится к открытию, в помещении ведется монтаж торговых мест и оборудования.

Напомним, что весной был отремонтирован мясной корпус Центрального рынка, где уже осуществляют торговлю более 50 предпринимателей. Большинство из них – волгоградские сельхозтоваропроизводители, предлагающие жителям и гостям города свежую продукцию по приемлемым ценам.

Вслед за обновлением мясного корпуса руководством был отремонтирован и соседний. Тут были демонтированы старые прилавки и павильоны, очищены от старой штукатурки потолок и стены — после покраски их покрыли специальным раствором, надолго защищающим поверхности от негативного воздействия окружающей среды. Стены облицованы новой плиткой, напольное покрытие обработано специальным раствором, защищающим от внешних воздействий. Общая площадь ремонтных работ составила свыше 2000 кв. м.

Сейчас на первом этаже обновленного корпуса рабочие монтируют торговые прилавки, выполненные в едином стиле. Проведены также работы по обновлению фасада здания корпуса и выравнивание ступеней входной группы со стороны улицы Советской. После подготовительных работ специалисты выполнили облицовку стен матовыми керамогранитными плитами кофейного цвета общей площадью свыше 400 кв. м. В дальнейшем ремонтные работы будут проведены и на втором этаже корпуса.

В рамках реновации муниципального рынка совсем недавно завершились работы по благоустройству пешеходной зоны возле мясного корпуса. Старый потрескавшийся асфальт, который не обновлялся в течение последних десятилетий, сменила разноцветная тротуарная плитка – всего уложены 3028 квадратных метров брусчатки красного и желтого цветов, гармонирующей с цветом фасадной части самих корпусов рынка, и установлены 215 погонных метров бордюра. Чтобы покупки были не только приятными, но и комфортными, для посетителей рынка на обновленной пешеходной территории установлены 12 скамеек и 10 урн для мусора. Сегодня рядом с благоустроенной пешеходной зоной строится современный фуд-корт, где уже совсем скоро начнут работать сразу несколько мини-кафе.